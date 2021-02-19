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    • Eğitim
    • 19.02.2021 17:19
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    • 19.02.2021 17:19
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    ? 1 Mart’ta açılacak liseler! yüz yüze eğitime başlayacak liseler…

    ? 1 Mart’tan itibaren birçok lisede yüz yüze eğitime geçiliyor. 1 Mart’ta açılacak liseler listesi öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmeye başlandı. açıklamasına göre yüz yüze eğitime başlayacak liseler belli oldu. Peki hangi liseler açılacak?

    takvim.com.tr
    Hangi liseler açılacak? 1 Mart’ta açılacak liseler! MEB son dakika yüz yüze eğitime başlayacak liseler…

    Hangi liseler açılacak sorusu yanıt buldu. MEB son dakika açıklamasıyla liseler ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu ve 1 Mart'ta birçok lisede yüz yüze eğitime geçileceği belirtildi. Peki 1 Mart'ta açılacak liseler hangileri? Açıklamada; uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verildiği belirtildi.

    HANGİ LİSELER AÇILACAK?

    MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

    LİSE TÜRLERİ NELERDİR?

    1- Açık Öğretim Kurumları

    2- Anadolu İmam Hatip Liseleri

    3- Anadolu Liseleri

    4- Çok Programlı Anadolu Liseleri

    5- Fen Liseleri

    6- Mesleki Eğitim Merkezleri

    7- Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

    8- Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri

    9- Sosyal Bilimler Liseleri

        Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nedir?

        · Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren 22 okul türünün öğrenim süreleri ile yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, 'Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' ile 'Çok programlı Anadolu Lisesi' adı altında yeniden yapılandırılmıştır.

        Bünyesinde Bulunan Okullar:

        1. Anadolu Sağlık Meslek Liseleri

        2. Ticaret Meslek Liseleri

        3. Turizm Meslek Liseleri

        4. Kız Teknik ve Meslek Liseleri

        5. Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri

        6. Tarım Meslek Liseleri

        7. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

        8. Spor Liseleri
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        Haberler Eğitim Hangi liseler açılacak? 1 Mart’ta açılacak liseler! MEB son dakika yüz yüze eğitime başlayacak liseler…