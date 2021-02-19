Hangi liseler açılacak? 1 Mart’ta açılacak liseler! MEB son dakika yüz yüze eğitime başlayacak liseler…

Hangi liseler açılacak sorusu yanıt buldu. MEB son dakika açıklamasıyla liseler ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu ve 1 Mart'ta birçok lisede yüz yüze eğitime geçileceği belirtildi. Peki 1 Mart'ta açılacak liseler hangileri? Açıklamada; uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verildiği belirtildi.
HANGİ LİSELER AÇILACAK?
MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.
LİSE TÜRLERİ NELERDİR?
1- Açık Öğretim Kurumları
2- Anadolu İmam Hatip Liseleri
3- Anadolu Liseleri
4- Çok Programlı Anadolu Liseleri
5- Fen Liseleri
6- Mesleki Eğitim Merkezleri
7- Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
8- Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri
9- Sosyal Bilimler Liseleri