Hangi liseler açılacak? 1 Mart’ta açılacak liseler! MEB son dakika yüz yüze eğitime başlayacak liseler…

Hangi liseler açılacak sorusu yanıt buldu. MEB son dakika açıklamasıyla liseler ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu ve 1 Mart'ta birçok lisede yüz yüze eğitime geçileceği belirtildi. Peki 1 Mart'ta açılacak liseler hangileri? Açıklamada; uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verildiği belirtildi.