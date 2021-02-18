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    • Eğitim
    • 18.02.2021 13:11
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    • 18.02.2021 13:11
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    öğrencisi 'dan matematikte dünya birinciliği!

    2. Sınıf öğrencisi , Merkezli düzenlenen ve İngilizce olarak yapılan Uluslararası Caribou Matematik Yarışmasında kendi kategorisinde 2.283 öğrenci arasında birinci olmayı başardı. Hem Türkiye’den hem de dünyanın pek çok ülkesinden öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği uluslararası yarışmada binlerce rakibini geride bırakarak birincilik kazanan NUN Okulları öğrencisi tüm ülke için gurur kaynağı oldu.

    NUN okullarından matematikte dünya birinciliği!

    Öğrencilere matematiği sevdirmeyi ve problem çözmeye yönelik uygulamalarla keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan merkezli organizasyon, internet ortamında ve dünya çapında yarışmalar düzenleniyor. Yılda 6 kez 12 farklı kategoride düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçebiliyor.

    TÜM ÜLKE İÇİN GURUR KAYNAĞI OLDU
    Hem Türkiye'den, hem de dünyanın pek çok ülkesinden öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği uluslararası yarışmada binlerce rakibini geride bırakarak birincilik kazanan NUN Okulları öğrencisi tüm ülke için gurur kaynağı oldu.

    Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye "NUN Okulları olarak öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmeleri için onları desteklemek en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. 2. Sınıf öğrencimiz Ahmet Zahit özellikle matematik alanında çok yetenekli ve yaşına oranla çok daha ileri seviyede, neredeyse lise düzeyinde bir bilgi birikimine sahip bir çocuk. Ondaki bu ışığı daha da büyütmek ve sınıf içerisinde zorluk yaşamasının önüne geçmek için öğrenme profili, hazır bulunuşluğu ve ilgi alanı doğrultusunda farklılaştırma uyguluyor, ders içerikleri ve süreci üzerinde düzenlemeler yapıyoruz. Böylece çok daha sağlıklı şekilde gelişim gösteriyor. Öğrencimizin uluslararası bir platformda birincilik alması bizleri elbette çok gururlandırdı. Bu tür çalışmalar öğrencilerimizin heyecanını, özgüvenini ve hayata bakışını olumlu yönde etkiliyor. Öğrencimizin başarılarının daim olmasını diliyor ve eğitim hayatının her adımında yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

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    Haberler Eğitim NUN Okulları öğrencisi Ahmet Zahit Çonkar'dan matematikte dünya birinciliği!