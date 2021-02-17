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    • Eğitim
    • 17.02.2021 12:34
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    • 17.02.2021 12:34
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    On binlerce öğrenciye tablet bilgisayar desteği! Aylık 25 GB internet paketi ile verilecek | ücretsiz su

    Öğrencilerin merakla beklediği tablet bilgisayar desteği haberi geldi. Son dakika haberine göre Bakanı , bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencinin daha internet paketli tablet bilgisayara kavuşacağını bildirdi. Bilgisayarı ve tableti olmayan öğrenciler 'nın dağıttığı tabletlere kavuşacak. Peki, su nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

    On binlerce öğrenciye tablet bilgisayar desteği

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan on binlerce öğrencinin yüzünü güldürecek tablet bilgisayar desteği müjdesi geldi.



    Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor. Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, sürece emek veren herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.



    MEB tablet başvurusu için internet üzerinden sorgulamalar devam ediyor. Uzaktan eğitim süreci dolayısıyla dezavantajlı konuma düşen öğrencilere tablet dağıtımı gerçekleştiren MEB, bu işlemi belirli periyodlara göre uyguluyor. Peki, 2021 MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte, MEB tablet başvurusu için merak edilen bazı bilgiler:

    TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
    Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor. On binlerce ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

        Öte yandan başvuru esasları ile ilgili daha önce Bakan Selçuk açıklama yapmıştı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine eklemişti.

        İnternette dolaşan tablet başvuru formlarına ise itibar etmeyiniz.

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        Haberler Eğitim On binlerce öğrenciye tablet bilgisayar desteği! Aylık 25 GB internet paketi ile verilecek | MEB ücretsiz tablet başvurusu