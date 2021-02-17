Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan on binlerce öğrencinin yüzünü güldürecek tablet bilgisayar desteği müjdesi geldi.
Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 17, 2021
Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, sürece emek veren herkese teşekkürler... pic.twitter.com/4UdM7l7IaZ
Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor. Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, sürece emek veren herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.
MEB tablet başvurusu için internet üzerinden sorgulamalar devam ediyor. Uzaktan eğitim süreci dolayısıyla dezavantajlı konuma düşen öğrencilere tablet dağıtımı gerçekleştiren MEB, bu işlemi belirli periyodlara göre uyguluyor. Peki, 2021 MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte, MEB tablet başvurusu için merak edilen bazı bilgiler:
TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor. On binlerce ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.