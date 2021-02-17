



MEB tablet başvurusu için internet üzerinden sorgulamalar devam ediyor. Uzaktan eğitim süreci dolayısıyla dezavantajlı konuma düşen öğrencilere tablet dağıtımı gerçekleştiren MEB, bu işlemi belirli periyodlara göre uyguluyor. Peki, 2021 MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte, MEB tablet başvurusu için merak edilen bazı bilgiler: