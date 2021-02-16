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    • Eğitim
    • 16.02.2021 14:39
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    • 16.02.2021 14:39
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    son dakika: 2021 başarı sıralaması değişti mi? Başarı sıralaması şartı kaç bin oldu?

    başarı sıralaması kaç oldu? soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartının yükseltildiği bildirildi. , 'de toplamda 84 hukuk fakültesinin bulunduğunu ve bu fakültelerde nitelik ve kalitenin arttırılmasının temel hedef olduğunu belirtti. Peki, kaç oldu? ? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    2021 Hukuk Fakültesi başarı sıralaması değişti mi?

    YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasında, hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını değiştirildiği bildirildi. Türkiye'de toplamda 84 hukuk fakültesinin bulunuyor. Bu fakültelerin nitelik ve kalitenin arttırılmasının temel hedef olduğu belirtilen açıklamada yeni Hukuk Fakültesi başarı sıralaması da duyuruldu. Peki Hukuk Fakültesi başarı sıralaması kaç oldu ? İşte Hukuk Fakültesi başarı sıralaması 2021...

    YÖK BAŞARILI SIRALAMASI ŞARTI 2021 KAÇ OLDU?

    YÖK'ten yapılan resmi açıklamada şu şekilde:

    "Hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartı, YÖK Genel Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli kararıyla 2021-2022 yılı öğrenci yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere 125.000'den 100.000'e yükseltilmiştir."

    YÖK yaptığı diğer açıklamalarda şunlara dikkat çekti:

    "KALİTENİN DÜŞÜRÜLMEMESİ TEMEL HEDEF"

    "Yükseköğretim çağındaki gençlerimizin hukuk eğitimine talepleri giderek artmaktadır. Sosyal adalet, imkân ve fırsat eşitliği ilkeleri çerçevesinde yükseköğretime ulaşılabilirlik esastır. Bu husus istisnasız eğitim öğretimin tüm alanlarında geçerlidir. Yükseköğretime, bu kapsamda "hukuk eğitimine" ulaşma imkân ve seçenekleri arttırılırken eğitim öğretimde nitelik ve kalitenin düşürülmemesi, bilakis yükseltilmesi temel hedeftir.

        "ÜLKEMİZDE 47'Sİ DEVLET, 37'Sİ VAKIF OLMAK ÜZERE TOPLAM 84 HUKUK FAKÜLTESİ VAR"

        Bir kısmına öğrenci kontenjanı verilmemekle birlikte bugün; 47'si Devlet, 37'si vakıf olmak üzere toplam 84 hukuk fakültesi bulunmaktadır.

        Hukuk fakültelerindeki asgari yeterlilikler konusunda aldığımız tedbirlere devam ediyoruz

        Yeni YÖK olarak, hukuk fakültelerindeki eğitim ve öğretim programlarında aksaklığa yol açmamak için asgari yeterlilikler konusunda son derece hassas davranmaktayız. Bu hususu teminen ülkemizdeki Devlet ve vakıf üniversitelerindeki hukuk fakülteleri için bir dizi tedbir almış olup, almaya da devam edeceğiz.

        "8 ÖĞRETİM ÜYESİ VE 3 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ŞART"

        Aldığımız tedbirlerden ilki: "Asgari öğretim üyesi sayısı"dır. Devlet veya vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerinde eğitim öğretime başlayabilmek için kadrolu 6 farklı anabilim dalında asgari 8 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunması şart koşulmaktadır. Bir kısmı yeni kurulmuş bazı hukuk fakültelerine ise öğrenci kontenjanı tahsis edilmemiştir. Bu hukuk fakültelerimize öğretim elemanı yetiştirmek üzere anabilim dalları kurulmuş, bu anabilim dallarına atanan öğretim elemanları lisansüstü eğitimlerini tamamlamak üzere ülkemizin akademik kadro bakımından en zengin hukuk fakültelerine görevlendirilmişlerdir. Yeni kurulan fakültelerimiz için bu hukuk fakültelerinde yetiştirilmek üzere alınan "öncelikli alan" araştırma görevlileri dâhil olmak üzere 1.013'ü kız, 888'i erkek olmak üzere toplam 1.901 araştırma görevlimiz bulunmaktadır.

        Öğrenci kontenjanı tahsis etmediğimiz, fakat araştırma görevlisi yetiştirdiğimiz hukuk fakültelerine, "kamu zararına yol açmamak için" dekan ataması, idari kadro ve bina tahsisi yapılmamıştır. Bu fakültelerimizde dekanlıklar, başkaca üniversitelere doktora eğitimi için gönderilen araştırma görevlilerinin işlemlerinin takibini yapmak üzere Rektörler (uhdesinde) veya vekaleten görevlendirdikleri bir öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir. Kamuoyundaki kimi hukuk fakültelerimizde "hukukçu" olmayan dekan görevlendirmesi yapıldığı yolundaki bilgi, esasen bu fakültelerle ilgili uygulamaya dayanmaktadır.

        Aldığımız tedbirlerden ikincisi: Yükseköğretim Kurulu olarak yıllardır dile getirdiğimiz ve en nihayet yasal zemine kavuşan "Hukuk Meslekleri İcra Sınavı"dır.

        2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna eklenen "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı" ile avukatlık veya noterlik stajına başlamak, adli ve idari yargı hâkimliği sınavlarına girebilmek için bu mesleklerin kanunlarında öngörülen şartlarla birlikte bu sınava girip başarılı olmak şarttır. Yükseköğretim Kurulu olarak, meslek icra sınavlarının sadece "hukuk" ile sınırlı kalmamasına ve genişletilmesinin doğru olacağına inandığımızı da burada ifade etmek isteriz.

            BAŞARI SIRASI 2022'DEN İTİBAREN 100 BİNE YÜKSELTİLDİ

            Aldığımız tedbirlerden üçüncüsü: Adayların ilgili puan türündeki "başarı sıralaması şartı"dır.

            Devlet veya vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerine yerleşebilmek için öğrencilerimizin, YKS'deki başarı sıralaması belirleyicidir. Hukuk fakültelerine yerleşebilmek için bu şart, 2018/2019 eğitim öğretim yılında 190 bin iken; 2019/2020 eğitim öğretim yılında 125 bin olarak uygulanmıştır.

            Adalet Bakanlığının talebi de dikkate alınarak b"2022-YKS'den itibaren" 100 bine yükseltildi

            Yeni YÖK olarak, Adalet Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sırası şartının yükseltilmesini önemsemekteyiz. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı'nın 23.09.2020 tarihli yazısında ilettiği talebi de dikkate alınarak hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartı, YÖK Genel Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli kararıyla 2021-2022 yılı öğrenci yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere 125.000'den 100.000'e yükseltilmiştir.

            VAKIF ÜNİVERSİTESİNE YERLEŞEN ADAYIN BAŞARI SIRALAMASI 125 BİN

            Bu konuda birkaç hususu vurgulamak gerekir. "Rasyonel ve bilimsel planlamalar" sonucunda tahsis edilen hukuk fakültesi kontenjanlarına, 190.000 başarı sıralamasının geçerli olduğu 2019 yılında 15.721; başarı sıralaması şartının 125.000'e yükseltildiği 2020 yılında ise 15.070 öğrencimiz yerleşmiştir (Diğer bir ifade ile Yeni YÖK'ün Türk yükseköğretim sistemine kazandırdığı başarı sıralaması şartının kendi içinde kontenjan planlamasına da kalite odaklı katkı sağladığı görülmektedir).

            2020-YKS'de, Devlet üniversiteleri hukuk fakültelerine en düşük puanla yerleşen adayın başarı sıralaması 33.813; vakıf üniversiteleri hukuk fakültelerine yerleşen en düşük puanlı adayın başarı sıralaması ise 125.000'dir. Bu rakamlar başarı sıralaması şartının yükseltilmesinin önemine de işaret eden bir husustur.

            DEĞİŞİKLİK 2022'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

            Diğer taraftan Yeni YÖK olarak, karar süreçlerinde tedriciliğe özel önem vermekteyiz. Bu bağlamda hem üniversiteye hazırlanan adaylarımız ile ailelerinin beklentilerinin ve idareye olan güveninin korunması hem de vakıf üniversitelerinin, gerekli tedbirleri almaları ve kontenjan planlamalarını gerçekçi, daha rasyonel ilkeler çerçevesinde yapmalarına fırsat tanınması elzemdir. Bu sebebe binaen hukuk fakültelerine girişte aranılan başarı sıralaması şartının 100.000'e yükseltilmesine, fakat bu değişikliğin, 2022 yılında yapılacak YKS sınavında uygulamaya girmesine karar verilmiştir.
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