YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasında, hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını değiştirildiği bildirildi. Türkiye'de toplamda 84 hukuk fakültesinin bulunuyor. Bu fakültelerin nitelik ve kalitenin arttırılmasının temel hedef olduğu belirtilen açıklamada yeni Hukuk Fakültesi başarı sıralaması da duyuruldu. Peki Hukuk Fakültesi başarı sıralaması kaç oldu ? İşte Hukuk Fakültesi başarı sıralaması 2021...
YÖK BAŞARILI SIRALAMASI ŞARTI 2021 KAÇ OLDU?
YÖK'ten yapılan resmi açıklamada şu şekilde:
"Hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartı, YÖK Genel Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli kararıyla 2021-2022 yılı öğrenci yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere 125.000'den 100.000'e yükseltilmiştir."
YÖK yaptığı diğer açıklamalarda şunlara dikkat çekti:
"KALİTENİN DÜŞÜRÜLMEMESİ TEMEL HEDEF"
"Yükseköğretim çağındaki gençlerimizin hukuk eğitimine talepleri giderek artmaktadır. Sosyal adalet, imkân ve fırsat eşitliği ilkeleri çerçevesinde yükseköğretime ulaşılabilirlik esastır. Bu husus istisnasız eğitim öğretimin tüm alanlarında geçerlidir. Yükseköğretime, bu kapsamda "hukuk eğitimine" ulaşma imkân ve seçenekleri arttırılırken eğitim öğretimde nitelik ve kalitenin düşürülmemesi, bilakis yükseltilmesi temel hedeftir.