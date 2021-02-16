Son dakika haberi: Yükseköğretim Kurumu Türkiye'deki üniversitelerde bulunan hukuk fakültelerindeki öğrenci ve eğitim kalitesinin düşmemesi ve yükseltimesi için bir adım attı. Yapılan açıklamada başarı sırası daha yükseğe çekildi.

YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"KALİTENİN DÜŞÜRÜLMEMESİ TEMEL HEDEF"

"Yükseköğretim çağındaki gençlerimizin hukuk eğitimine talepleri giderek artmaktadır. Sosyal adalet, imkân ve fırsat eşitliği ilkeleri çerçevesinde yükseköğretime ulaşılabilirlik esastır. Bu husus istisnasız eğitim öğretimin tüm alanlarında geçerlidir. Yükseköğretime, bu kapsamda "hukuk eğitimine" ulaşma imkân ve seçenekleri arttırılırken eğitim öğretimde nitelik ve kalitenin düşürülmemesi, bilakis yükseltilmesi temel hedeftir.

- Ülkemizde 47'si Devlet, 37'si vakıf olmak üzere toplam 84 hukuk fakültesi var

Bir kısmına öğrenci kontenjanı verilmemekle birlikte bugün; 47'si Devlet, 37'si vakıf olmak üzere toplam 84 hukuk fakültesi bulunmaktadır.

- Hukuk fakültelerindeki asgari yeterlilikler konusunda aldığımız tedbirlere devam ediyoruz

Yeni YÖK olarak, hukuk fakültelerindeki eğitim ve öğretim programlarında aksaklığa yol açmamak için asgari yeterlilikler konusunda son derece hassas davranmaktayız. Bu hususu teminen ülkemizdeki Devlet ve vakıf üniversitelerindeki hukuk fakülteleri için bir dizi tedbir almış olup, almaya da devam edeceğiz.