Son dakika haberi: Yükseköğretim Kurumu Türkiye'deki üniversitelerde bulunan hukuk fakültelerindeki öğrenci ve eğitim kalitesinin düşmemesi ve yükseltimesi için bir adım attı. Yapılan açıklamada başarı sırası daha yükseğe çekildi.
YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"KALİTENİN DÜŞÜRÜLMEMESİ TEMEL HEDEF"
"Yükseköğretim çağındaki gençlerimizin hukuk eğitimine talepleri giderek artmaktadır. Sosyal adalet, imkân ve fırsat eşitliği ilkeleri çerçevesinde yükseköğretime ulaşılabilirlik esastır. Bu husus istisnasız eğitim öğretimin tüm alanlarında geçerlidir. Yükseköğretime, bu kapsamda "hukuk eğitimine" ulaşma imkân ve seçenekleri arttırılırken eğitim öğretimde nitelik ve kalitenin düşürülmemesi, bilakis yükseltilmesi temel hedeftir.
- Ülkemizde 47'si Devlet, 37'si vakıf olmak üzere toplam 84 hukuk fakültesi var
Bir kısmına öğrenci kontenjanı verilmemekle birlikte bugün; 47'si Devlet, 37'si vakıf olmak üzere toplam 84 hukuk fakültesi bulunmaktadır.
- Hukuk fakültelerindeki asgari yeterlilikler konusunda aldığımız tedbirlere devam ediyoruz
Yeni YÖK olarak, hukuk fakültelerindeki eğitim ve öğretim programlarında aksaklığa yol açmamak için asgari yeterlilikler konusunda son derece hassas davranmaktayız. Bu hususu teminen ülkemizdeki Devlet ve vakıf üniversitelerindeki hukuk fakülteleri için bir dizi tedbir almış olup, almaya da devam edeceğiz.
"8 ÖĞRETİM ÜYESİ VE 3 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ŞART"
Aldığımız tedbirlerden ilki: "Asgari öğretim üyesi sayısı"dır. Devlet veya vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerinde eğitim öğretime başlayabilmek için kadrolu 6 farklı anabilim dalında asgari 8 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunması şart koşulmaktadır. Bir kısmı yeni kurulmuş bazı hukuk fakültelerine ise öğrenci kontenjanı tahsis edilmemiştir. Bu hukuk fakültelerimize öğretim elemanı yetiştirmek üzere anabilim dalları kurulmuş, bu anabilim dallarına atanan öğretim elemanları lisansüstü eğitimlerini tamamlamak üzere ülkemizin akademik kadro bakımından en zengin hukuk fakültelerine görevlendirilmişlerdir. Yeni kurulan fakültelerimiz için bu hukuk fakültelerinde yetiştirilmek üzere alınan "öncelikli alan" araştırma görevlileri dâhil olmak üzere 1.013'ü kız, 888'i erkek olmak üzere toplam 1.901 araştırma görevlimiz bulunmaktadır.
Öğrenci kontenjanı tahsis etmediğimiz, fakat araştırma görevlisi yetiştirdiğimiz hukuk fakültelerine, "kamu zararına yol açmamak için" dekan ataması, idari kadro ve bina tahsisi yapılmamıştır. Bu fakültelerimizde dekanlıklar, başkaca üniversitelere doktora eğitimi için gönderilen araştırma görevlilerinin işlemlerinin takibini yapmak üzere Rektörler (uhdesinde) veya vekaleten görevlendirdikleri bir öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir. Kamuoyundaki kimi hukuk fakültelerimizde "hukukçu" olmayan dekan görevlendirmesi yapıldığı yolundaki bilgi, esasen bu fakültelerle ilgili uygulamaya dayanmaktadır.
Aldığımız tedbirlerden ikincisi: Yükseköğretim Kurulu olarak yıllardır dile getirdiğimiz ve en nihayet yasal zemine kavuşan "Hukuk Meslekleri İcra Sınavı"dır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna eklenen "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı" ile avukatlık veya noterlik stajına başlamak, adli ve idari yargı hâkimliği sınavlarına girebilmek için bu mesleklerin kanunlarında öngörülen şartlarla birlikte bu sınava girip başarılı olmak şarttır. Yükseköğretim Kurulu olarak, meslek icra sınavlarının sadece "hukuk" ile sınırlı kalmamasına ve genişletilmesinin doğru olacağına inandığımızı da burada ifade etmek isteriz.