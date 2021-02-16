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    • Eğitim
    • 16.02.2021 12:59
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    • 16.02.2021 12:59
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    Gündemde binlerce kişi sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Üniversite eğitimini uzaktan tamamlayanlar 2021 yılı işlemleri hakkında bilgi edinmek istiyor ve detayları araştırıyor. Peki 2021 Bahar Dönemi ? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ders seçimi, kayıt ücreti yatırma ve kayıt yenileme konularına dair tüm ayrıntıları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

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    Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Sorularının yanıtları gündemde sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. 2021 yılı açıköğretim öğrencileri kayıt yenileme, ders seçimi, kayıt yenileme ücretini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemlerini almaya başladı mı? İşte AÖF kayıt yenileme hakkında merak edilenler…

    2021 AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLIYOR!

    AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30'da sona erecektir.

    AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

    Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

    Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

    Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

        26 Şubat 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

        Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

        Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

        AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

        Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecektir.
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        Haberler Eğitim Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?