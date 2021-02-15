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    • Eğitim
    • 15.02.2021 11:32
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    • 15.02.2021 12:04
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    - Üniversitelerde ne zaman başlayacak? 'ten flaş açıklama

    Üniversitelerde in ne zaman başlayacağı merakla beklenirken, 'ten bir haberi geldi. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı , üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz." açıklaması yaptı. Saraç, "Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır." dedi. İşte üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili yeni gelişmenin detayları...

    Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?

    YÖK Başkanı Saraç, Üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Saraç, "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz." dedi.

    YÖK Başkanı Saraç, "Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır." ifadelerini kullandı.

    YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer verildi:

    "Yeni YÖK" olarak, nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı çalışma süreçlerimizde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını önemsediğimizi belirterek geçen hafta öğrenci ve öğretim elemanlarımızın küresel salgin dönemindeki online eğitime ilişkin görüşlerine başvurmuştuk.

    Bu anket katılımcı sayısı bakımından, "ülkemizde yapılan en büyük anketlerden birisi" olma özelliğine sahip oldu. Bu kadar geniş bir katılımın olduğu anketin sonuçlarının elbette bizlerin karar alma süreçlerinde önemi vardır, olmalıdır.



        Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara da hocalarımız ve öğrencilerimizin görüşlerini iletmekteyiz. Öğrencilerimizin sadece % 11'i, öğretim elemanlarının ise sadece % 3'ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir.

        Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına Bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulmuştur. Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır.

        Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açıktır. Buna ilişkin talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına iletmiştik.

        Anketimize gönüllülük esasında katılan 1.255.000 öğrencimiz ile 29.000 öğretim elemanımıza ve ankete katkı veren başta rektörlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.

            Görüşlerini paylaşan öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin şunu bilmesini istiyoruz. Görüşleri dikkate alıyoruz, yetki alanımızdaki karar süreçlerimize yansıtmaya çalışıyoruz, yetki alanımız dışındakileri de ilgililer ile paylaşıyoruz.
            Ankete cevap veren öğrencilerimizin %55'i kız öğrencilerimizdir. Ankete katılımlarının erkeklerden anlamlı ölçüde daha fazla olmasının, önemli ve umut verici bir ayrıntı olduğunu da belirtmek isterim.

            Anket sonuçlarının bütününün kamuoyu ile bu hafta içerisinde paylaşılması planlanmıştır.

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            Haberler Eğitim Son dakika - Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK'ten flaş açıklama