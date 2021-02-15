YÖK Başkanı Saraç, Üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Saraç, "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz." dedi.
YÖK Başkanı Saraç, "Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır." ifadelerini kullandı.
YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer verildi:
"Yeni YÖK" olarak, nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı çalışma süreçlerimizde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını önemsediğimizi belirterek geçen hafta öğrenci ve öğretim elemanlarımızın küresel salgin dönemindeki online eğitime ilişkin görüşlerine başvurmuştuk.
Bu anket katılımcı sayısı bakımından, "ülkemizde yapılan en büyük anketlerden birisi" olma özelliğine sahip oldu. Bu kadar geniş bir katılımın olduğu anketin sonuçlarının elbette bizlerin karar alma süreçlerinde önemi vardır, olmalıdır.