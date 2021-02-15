Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açıktır. Buna ilişkin talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına iletmiştik.

Anketimize gönüllülük esasında katılan 1.255.000 öğrencimiz ile 29.000 öğretim elemanımıza ve ankete katkı veren başta rektörlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.