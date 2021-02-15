Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları yüz yüze mi olacak?

Lise sınavları yüz yüze mi olacak? Lise sınavları ne zaman yapılacak? sorularına yanıt aranıyor. 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Birinci dönemde karne notları belirlenmemiş ve ikinci dönemde yapılacak sınavlara bırakılmıştı. Pandemi döneminde uzaktan eğitim alan öğrenciler sınavlara giriş yapmamıştı. Ancak lise sınavlarıyla ilgili yeni bir karar gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı; sınavların yüz yüze yapılacağını ve sınav tarihlerini duyurmuştu. Peki, lise sınavları nasıl yapılacak? Lise sınavları iptal mi olacak? İşte detaylar…
LİSE SINAVLARI NASIL OLACAK?
2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.
Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediklerine dair taleplerini, bir dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne iletecek.
LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam etmek isteyenlerle ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacak.
Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.