ATA-AÖF bütünleme sınav sonuçları hakkında yapılan son açıklamalar öğrenciler tarafından takip ediliyor. 8 Ocak tarihinde başlayan ATA AÖF bütünleme sınavları halen devam ediyor. Sınava katılım sağlayan öğrenciler ise bütünleme sınav sonuçlarını merak ediyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?
2020-2021 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavı 19 Şubat 2021 tarihinde bitecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Bütünleme sınavı sonuçları obs.atauni.edu.tr internet adresinden açıklanacak.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada, "Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir." denildi.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ
ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları 8-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.
ATA AÖF mazeretli ders kayıtları 16-22 Şubat'ta yapılacak.
ATA AÖF bahar dönemi dersleri 15 Şubat - 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında işlenecek.