AÖL sınavları ne zaman? 2021 AÖL sınav takvimi belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuyla ilgili açıklama geldi, peki neler söyledi? Açık lisede eğitim gören binlerce öğrenci bir yandan da açık öğretim lisesi kayıt yenileme işlemleriyle ilgili bilgileri araştırıyor. Peki açık öğretim lisesi öğrencileri bu işlemi nereden ve nasıl yapabilecek? İşte ayrıntılar…
2020-2021 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.