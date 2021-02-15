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    • Eğitim
    • 15.02.2021 16:34
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    • 15.02.2021 16:35
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    Gündemde en çok araştırılanlar arasında ? Sorusu yer alıyor. Lise eğitimini uzaktan tamamlayan yüzbinlerce kişi sınavlara dair bilgileri merak ediyor ve sıklıkla sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ni yayınladı mı? Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan gerçekleştirilen sınavlardan bazıları ise ertelenmişti. Peki AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihte düzenlenecek? işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    AÖL sınavları ne zaman?

    AÖL sınavları ne zaman? 2021 AÖL sınav takvimi belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuyla ilgili açıklama geldi, peki neler söyledi? Açık lisede eğitim gören binlerce öğrenci bir yandan da açık öğretim lisesi kayıt yenileme işlemleriyle ilgili bilgileri araştırıyor. Peki açık öğretim lisesi öğrencileri bu işlemi nereden ve nasıl yapabilecek? İşte ayrıntılar…

    2020-2021 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

    "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

    SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

    Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

    2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

    3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde

        soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

        AÖL KAYIT YENİLEME DUYURUSU

        Aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, öğrencilerimizin kayıtların son gününe kadar ders kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini ve dönem ders seçimlerinin son durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

        2020/1. Dönem kayıt yenileme ücreti ile ilgili olarak;

        a- Açık Öğretim Lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere öğrencilerimize tekrar açılmıştır. Bu tarihler arasında yatırılan kayıt yenileme ücretleri sistemde; "AÇIK ÖĞR. KUR.(ORTA-LİSE)1.DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN." olarak görüntülenmektedir.

        b- 2020/1. Dönem kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerimizin kayıtları, sistem tarafından otomatik olarak yenilenmektedir. Bazı öğrencilerimiz ise 1 Ocak - 21 Ocak 2021 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi 2020/2. dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için ücret yatırmış olup durumda olan öğrencilerimizin kendi şifreleri ile girdikleri Açık Öğretim Lisesi sisteminden "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Ücret Bilgileri" kısmını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu ekranda "AÇIK ÖĞR. KUR. (ORTA-LİSE) 2. DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN." ücreti görülüyorsa öğrencilerimizin otomatik kayıt yenilemesi yapılmayacak olup; 2020/1. Dönemi için ayrıca kayıt yenileme ücretini yatırmaları gerekmektedir.
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