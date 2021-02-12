Bakan Selçuk, 'Ziya Öğretmen Veli Buluşmaları' kapsamında ilk çevrim içi toplantıyı anneler ile gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde çocukların eğitimiyle ilgili sorumluluğu üstlenen annelerle süreci değerlendirdi. Bakan Selçuk, "Salgının başladığı ilk günden beri zaten fazla olan ebeveynlik rollerinize yenileri eklendi ve 24 saat annelik yapmak durumunda kaldınız.
Evde, sayısız kalemde işleriniz var. Bu işlerinizin içinde sizlerin en çok önemsediği ve gönlüyle yaptığı işi biliyorum; onlar, evlatlarınızla ilgili olanlar. Annelik tam zamanlı bir mesai; ödülü evladın sıcak bir gülümsemesi, gün bittiğinde bir odada sağlıkla uyuması. Bu izah edilmesi, yaşamada anlaşılması mümkün olmayan bir yaşam biçimi" dedi.
İstatiksel verilerin yanı sıra ailelerden gelen mektuplar ve mesajlarla öğrenme süreçlerindeki gereksinimleri yakından takip ettiklerini belirten Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde annelerin yükünü hafifletebilmek için okul öncesinden liseye kadar tüm okul seviyelerinde ihtiyaç duyulan her alanda basılı ve dijital kaynaklarla ailelerin yanında olmaya çabaladıklarına dikkat çekti.