Evde, sayısız kalemde işleriniz var. Bu işlerinizin içinde sizlerin en çok önemsediği ve gönlüyle yaptığı işi biliyorum; onlar, evlatlarınızla ilgili olanlar. Annelik tam zamanlı bir mesai; ödülü evladın sıcak bir gülümsemesi, gün bittiğinde bir odada sağlıkla uyuması. Bu izah edilmesi, yaşamada anlaşılması mümkün olmayan bir yaşam biçimi" dedi.