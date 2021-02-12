Koronavirüs salgınıyla nedeniyle okullar uzaktan eğitime devam ediyor. Öğretmen, öğrenci ve veliler bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Özellikle "Liseler zaman açılıyor?" ve "9, 10, 11 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?" soruları hakkında yapılan araştırmalarda artış yaşandığı görülüyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde 1 Mart Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime geçecek olan 12. sınıflarda ders saatinin haftada en az 16, en fazla 24 olmasına karar verdi.

LİSELER ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlarla ilgili detaylara yer verildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.