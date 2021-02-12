Koronavirüs salgınıyla nedeniyle okullar uzaktan eğitime devam ediyor. Öğretmen, öğrenci ve veliler bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Özellikle "Liseler zaman açılıyor?" ve "9, 10, 11 ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?" soruları hakkında yapılan araştırmalarda artış yaşandığı görülüyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde 1 Mart Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime geçecek olan 12. sınıflarda ders saatinin haftada en az 16, en fazla 24 olmasına karar verdi.
LİSELER ZAMAN AÇILIYOR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlarla ilgili detaylara yer verildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.
Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediklerine dair taleplerini, bir dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne iletecek.
SINAV VE EĞİTİM PLANLAMALARI NASIL YAPILACAK?
Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam etmek isteyenlerle ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacak.
Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.