Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde güz dönemi final sınavındaki bazı derslerde başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavlarına girmeye devam ediyor. 8 Ocak'ta başlayan bütünleme sınavları ise halen sürüyor. Bu bağlamda öğrenciler bütünleme sınav sonuçlarını da merak ediyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?
2020-2021 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavı 19 Şubat 2021 tarihinde bitecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Bütünleme sınavı sonuçları obs.atauni.edu.tr internet adresinden açıklanacak.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada, "Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir." denildi.