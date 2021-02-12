AÖL sınav tarihleri 2021! AÖL online sınav nasıl yapılacak?

AÖL sınav tarihleri için heyecan dorukta! 2021 AÖL sınav tarihleri merakla bekleniyor. AÖL online sınav nasıl yapılacak? Açıköğretim Lisesi öğrencileri sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Her yıl binlerce öğrenci AÖL sınavlarına giriş yapıyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacak.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem online sınavlar 25 Şubat tarihinde saat 09.30'da başlayacak ve 1 Mart saat 23.59'da sona erecek. Sistemde yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle sınavların son saatlere bırakılmaması tavsiye edilir.
Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.
AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK?
Öğrenciler T.C kimlik numarası ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden sınava katılacak. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.
Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre verilecek. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.
Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.