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    • Eğitim
    • 12.02.2021 13:47
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    • 12.02.2021 13:47
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    tarihleri 2021! nasıl yapılacak?

    2021 tarihleri sınava girecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. nasıl yapılacak sorusuna cevap aranıyor. Açık Öğretim Kurumları'ndan sınav duyurusu yapıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi erişime açılacak. Peki AÖL online sınav nasıl olacak? nasıl?

    takvim.com.tr
    AÖL sınav tarihleri 2021! AÖL online sınav nasıl yapılacak?

    AÖL sınav tarihleri için heyecan dorukta! 2021 AÖL sınav tarihleri merakla bekleniyor. AÖL online sınav nasıl yapılacak? Açıköğretim Lisesi öğrencileri sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Her yıl binlerce öğrenci AÖL sınavlarına giriş yapıyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacak.

    AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

    Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem online sınavlar 25 Şubat tarihinde saat 09.30'da başlayacak ve 1 Mart saat 23.59'da sona erecek. Sistemde yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle sınavların son saatlere bırakılmaması tavsiye edilir.

    Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

    AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK?

    Öğrenciler T.C kimlik numarası ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden sınava katılacak. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

    Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre verilecek. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

    Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.

        Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

        Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

        Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

        Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

        Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci "Sınava Girdi" sayılacak ve derse ait puanı "Sıfır" olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden "Sınava Girmedi" olarak işlem yapılacaktır.

        Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar "bir defaya mahsus" sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.
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        Haberler Eğitim AÖL sınav tarihleri 2021! AÖL online sınav nasıl yapılacak?