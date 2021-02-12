AÖL sınav tarihleri 2021! AÖL online sınav nasıl yapılacak?

AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK?

Öğrenciler T.C kimlik numarası ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden sınava katılacak. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre verilecek. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.