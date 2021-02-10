AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı? 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınavlarına giriş yapan ve bütünleme sınavına kalan vatandaşlar 7 Şubat tarihinde bütünleme sınavlarına giriş yapmıştı. Peki, AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte öğrencilerin merak ettiği sorunun yanıtı!
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı. Bir önceki sınav sonuçları 6 gün sonrasında açıklanmıştı. Bu nedenle tahminlere göre 13 Şubat tarihinde sonuçların açıklanması bekleniyor.
SINAVLAR İPTAL EDİLECEK!
Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.
AUZEF HARF NOTU NASIL HESAPLANIR?
Öğrencilerin, yarıl veya yıl içindeki etkinlik notlarına bakılmadan bir dersten koşullu ya da doğrudan geçmeleri için açık öğretim programlarının yarıyıl ve yıl sonu sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 40 puan, uzaktan öğretim programlarından da en az 50 puan almaları gerekiyor.
Bitirme ve bütünleme sınavlarından ise bu notların altında notu olan ya da söz konusu sınavları katılmayan öğrenciler FF harf notu alıp başarısız olarak sayılıyorlar.