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    • Eğitim
    • 10.02.2021 12:17
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    • 10.02.2021 12:17
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    açıklandı mı? 2021 AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme (telafi) sınavlarına giren öğrenciler sınav sonuçları için bekleyişe geçti. 7 Şubat tarihinde sona eren sınavların ardından gözler İstanbul Üniversitesi AUZEF duyurusuna çevrildi. Dönem içerisinde derslerini başarıyla geçemeyen kişiler için bütünleme sınavları düzenlenmişti. Peki, ?

    takvim.com.tr
    AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı? 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınavlarına giriş yapan ve bütünleme sınavına kalan vatandaşlar 7 Şubat tarihinde bütünleme sınavlarına giriş yapmıştı. Peki, AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte öğrencilerin merak ettiği sorunun yanıtı!

    AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı. Bir önceki sınav sonuçları 6 gün sonrasında açıklanmıştı. Bu nedenle tahminlere göre 13 Şubat tarihinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

    SINAVLAR İPTAL EDİLECEK!

    Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.

    AUZEF HARF NOTU NASIL HESAPLANIR?

    Öğrencilerin, yarıl veya yıl içindeki etkinlik notlarına bakılmadan bir dersten koşullu ya da doğrudan geçmeleri için açık öğretim programlarının yarıyıl ve yıl sonu sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 40 puan, uzaktan öğretim programlarından da en az 50 puan almaları gerekiyor.

    Bitirme ve bütünleme sınavlarından ise bu notların altında notu olan ya da söz konusu sınavları katılmayan öğrenciler FF harf notu alıp başarısız olarak sayılıyorlar.

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF programlarındaki derslerin, seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavların değerlendirilmesinde yalnızca öğrencinin cevap kağıdı göz önünde bulundurulur. Uzaktan eğitim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder.

        Derslerin ham başarı puanları ise aşağıdaki gibi hesaplanıyor:

        Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; (Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80 x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

        Açık Öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

        Açık öğretim programlarındaki 5 şıklı olarak hazırlanan tüm testler için doğu cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır ve test ham puanı hesaplanır.
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        Haberler Eğitim AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?