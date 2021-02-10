AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı. Bir önceki sınav sonuçları 6 gün sonrasında açıklanmıştı. Bu nedenle tahminlere göre 13 Şubat tarihinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

SINAVLAR İPTAL EDİLECEK!

Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.