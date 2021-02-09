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    • Eğitim
    • 09.02.2021 16:23
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    • 09.02.2021 16:24
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    2021 MEB İOKBS su nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri!

    tarihleri 2021 yılı için merak edilen konulardan birisi oldu. MEB İOKBS nasıl yapılır? Sınav girecek öğrenciler sınav başvurusunun nasıl yapılabileceğini sorguluyor. 10 TL olan burs ücreti 2021 yılında zamlı olarak ödenecek. 2021 yılında bu ücretin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor.

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    2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri!

    İOKBS bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEB bursluluk sınavı başvuru tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sınavda başarılı olmak isteyen öğrenciler şimdiden hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

    BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İOKBS'ye başvurular http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılıyor.

    BURSLULUK SINAVI NEDİR?

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. İOKBS için öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanır.

    BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

    İOKBS kılavuzuna göre, bursluluk sınavı başvuru işlemleri 8-26 Şubat tarihlerinde tamamlanacak. İOKBS bursluluk sınavı, 25 Nisan 2021'de yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da başlayıp tek oturumda tamamlanacak.

    Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. MEB takvimine göre, bursluluk sınavı sonuçları ise 18 Haziran'da MEB'in internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

        BURSLULUK SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

        310 TL olan burs ücreti 2021 yılında zamlı olarak ödenecek. 2021 yılında bu ücretin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor. Henüz 2021 yılı için resmi bir açıklama yapılmadı. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İOKBS burs ücreti her ayın 15'ine kadar hesaplara ödenir.
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