Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 05.02.2021 14:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2021 14:02
    ABONE OL

    nasıl yapılır? ne kadar? 2021 yayınlandı!

    ücreti ne kadar? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. 2021 yayınlandı ve sınava başvuru yapacak adaylar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. 11 Şubat 2021 tarihinde EKYS başvuruları sona erecek. Geç başvurular ise 16 Şubat 2021'de yapılabilecek. İşte EKYS başvuruları hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    EKYS başvuru nasıl yapılır? EKYS başvuru ücreti ne kadar? 2021 EKYS başvuru kılavuzu yayınlandı!

    EKYS başvuru nasıl yapılır? EKYS başvuru ücreti ne kadar? 2021 EKYS başvuru kılavuzu hakkında araştırma yapılıyor. ÖSYM tarafından 2021 EKYS duyurusu geldi ve başvuru dönemi başladı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyor.

    EKYS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Aşağıdaki bağlantıdan EKYS başvuru işlemini yapabilirsiniz. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

    Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

    EKYS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

    EKYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Sınava girecek adaylar 5-12 Şubat 2021 tarihleri arasında, 225,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır:

    Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (337,5 TL) yatıracaklardır.

    SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

    * Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır. Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

        Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Eğitim EKYS başvuru nasıl yapılır? EKYS başvuru ücreti ne kadar? 2021 EKYS başvuru kılavuzu yayınlandı!