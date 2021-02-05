EKYS başvuru nasıl yapılır? EKYS başvuru ücreti ne kadar? 2021 EKYS başvuru kılavuzu yayınlandı!

EKYS başvuru nasıl yapılır? EKYS başvuru ücreti ne kadar? 2021 EKYS başvuru kılavuzu hakkında araştırma yapılıyor. ÖSYM tarafından 2021 EKYS duyurusu geldi ve başvuru dönemi başladı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyor.
EKYS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki bağlantıdan EKYS başvuru işlemini yapabilirsiniz. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.
Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
EKYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınava girecek adaylar 5-12 Şubat 2021 tarihleri arasında, 225,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır:
Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (337,5 TL) yatıracaklardır.
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır. Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)