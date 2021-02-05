2021 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre YÖKDİL başvuru tarihleri ve sınavın yapılacağı gün belli oldu. 2021-YÖKDİL/1 oturumu 28 Mart günü yapılacak. Bu bağlamda başvuru tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL-1 sınav ücreti ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
2021 YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre, başvurular 05.02.2021 yani bugün başlıyor. YÖKDİL başvuruları ise 15.02.2021 tarihinde sona erecek.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-1) 28 Mart'ta yapılacak, sonuçları ise 20 Nisan'da, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek YÖKDİL/2'nin sonuçları ise 21 Eylül'de açıklanacak.
YÖKDİL-1 SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Sınav Ücreti: 145 TL
Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.