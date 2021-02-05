2021 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre YÖKDİL başvuru tarihleri ve sınavın yapılacağı gün belli oldu. 2021-YÖKDİL/1 oturumu 28 Mart günü yapılacak. Bu bağlamda başvuru tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL-1 sınav ücreti ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

2021 YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre, başvurular 05.02.2021 yani bugün başlıyor. YÖKDİL başvuruları ise 15.02.2021 tarihinde sona erecek.