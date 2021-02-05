2021 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

2021 YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? YKS başvuru ücreti ne kadar? Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı YKS sınavı için geri sayım başladı. 4 Şubat'ta başlayan başvuru dönemi ise 2 Mart'a kadar devam edecek. Başvuru yapacak adayların bankaya ücret yatırması gerekecek. Peki, 2021 YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte oturumlara göre yatırılması gereken ücret!