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    • Eğitim
    • 05.02.2021 09:56
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    • Son Güncelleme:
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    • 05.02.2021 09:56
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    2021 ne kadar? ?

    2021 yılında araştırılan konulardan birisi oldu. 2021 YKS sınavlarına başvuru döneminin başlamasıyla birlikte adayların merak ettiği konuların başında 2021 YKS başvuru ücreti geliyor. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Sınava giriş için başvuru ücretinizi yatırmanız ve başvuru işlemlerini tamamlamanız gerekiyor. Peki, 2021 ? ?

    takvim.com.tr
    2021 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

    2021 YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? YKS başvuru ücreti ne kadar? Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı YKS sınavı için geri sayım başladı. 4 Şubat'ta başlayan başvuru dönemi ise 2 Mart'a kadar devam edecek. Başvuru yapacak adayların bankaya ücret yatırması gerekecek. Peki, 2021 YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte oturumlara göre yatırılması gereken ücret!

    2021 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    – Sadece TYT'ye girecek adaylar 90 Lira,

    – TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180 Lira,

    – TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270 Lira yatıracaklardır.

    YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

    Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS'ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.

    Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

        2021 YKS BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

        ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler.

        2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        Temel Yeterlik Testi (TYT): 26 Haziran Cumartesi

        Alan Yeterlik Testleri (AYT): 27 Haziran Pazar

        Yabancı Dil Testi (YDT): 27 Haziran Pazar

        HES KODUNA DİKKAT

        YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.
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        Haberler Eğitim 2021 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?