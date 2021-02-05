2021 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

2021 YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? YKS başvuru ücreti ne kadar? Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı YKS sınavı için geri sayım başladı. 4 Şubat'ta başlayan başvuru dönemi ise 2 Mart'a kadar devam edecek. Başvuru yapacak adayların bankaya ücret yatırması gerekecek. Peki, 2021 YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte oturumlara göre yatırılması gereken ücret!
2021 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
– Sadece TYT'ye girecek adaylar 90 Lira,
– TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180 Lira,
– TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270 Lira yatıracaklardır.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS'ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)