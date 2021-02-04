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    • 04.02.2021 15:00
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    Öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak? Bakanı 'tan son dakika açıklaması

    Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama süreci hızla devam ediyor. Bakanı , öğretmenlerin aşılanması konusuyla ilgili planlamaların devam ettiğini belirterek, "Öğretmenlerin kimlik bilgileri 'na ulaştırılacak" dedi.

    Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

    Bakanı , Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum - Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü'nü imza törenine katıldı. Bakan Selçuk, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılanması konusuyla ilgili, "Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden bir takım görüşmeler oldu. Bu hususta planlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor" dedi.
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    Haberler Eğitim Öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması