Öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak? Tarih belli oldu!

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, köy okullarıyla 15 Şubat'ta başlanacak yüz yüze eğitim sürecinin, öğretmenlere bu günlerde uygulanmaya başlanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla kolaylaşacağını bildirdi.
Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı olarak da görev yapan İlhan, yarı yıl tatili sonrası yüz yüze eğitime geçilmesi öncesi alınacak tedbirler ve öğretmenlere aşı uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Köy okulları ve anaokullarında 15 Şubat'ta, ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflarda ise 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlatan İlhan, çocukların eğitimlerinden geri kalmamasının öncelikli stratejiler içinde yer aldığını vurguladı.