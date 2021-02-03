Öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak? Tarih belli oldu!

"PANDEMİNİN BİR ANAYASASI YOK"

Okullarda yüz yüze eğitimin devamının hastalığın seyrine göre değişebileceğinin altını çizen İlhan, şunları kaydetti:

"Pandeminin bir anayasası yok, çok dinamik bir süreç ve değişebilir. Sayılara göre bakılarak ilerlendiği için ve toplumda olabildiğince az kişinin mağdur olabilmesi, çocukların eğitimlerinin devam etmesi amaçlandığından böyle bir yaklaşım benimseniyor. Yani, iki kere iki dört eder diye bir yaklaşım yok. Hastalık seyrine göre bir öneride bulunabiliriz.

Aynı zamanda il hıfzıssıhha kurulları özellikle bu konuda yetkili. Bu kurullar, bir okulda, ilde, ilçede ya da bir mahallede enfeksiyon çok görülüyorsa okulun genelini kapatabilir. Bundan sonra hastalığın çok fazla görülmesi halinde tamamen yine farklı bir karar da alınabilir, bunun bir engeli yok."