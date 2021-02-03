9. 10. 11. 12. sınıflara 15 bin örnek soru! MEB mobil soru bankası nasıl indirilir?

MEB MOBİL SORU BANKASI ERİŞİME AÇILDI!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin çalışmalarında yardımcı olmak üzere hazırlanan mobil uygulamada, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinde 200 üniteden oluşan tüm müfredatını kapsayan 15 bin sorunun bulunduğu ifade edildi.

Mobil Soru Bankası'ndaki soruların, alan öğretmenleri tarafından derslerin öğretim programları, üniteleri, konuları ve kazanımları dikkate alınarak hazırlandığı kaydedildi. Soru Bankasına ayrıca, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Kazanım Kavrama Testleri de ünite, konu ve kazanımlara göre sınıflandırılarak eklendiği bildirildi.