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    • Eğitim
    • 02.02.2021 13:14
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    • 02.02.2021 13:14
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    2021 : ? ÖSYM belli oldu!

    ? 2021 yayınlandı ve sınava giriş yapmak isteyenler için başvuru dönemi başladı. ÖSYM da böylelikle belli oldu. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekecek. İşte 2021-TUS 1. Dönem ve 2021-STS Tıp Doktorluğu 1. dönem başvuruları hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    2021 TUS başvuru kılavuzu: TUS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM TUS kontenjanları belli oldu!

    2021 TUS başvuru kılavuzu erişime açıldı. TUS başvuru nasıl yapılır sorusu yanıt buldu. ÖSYM TUS kontenjanları da merak edilen konulardan birisi oldu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına başvuruların elektronik ortamda gerçekleştirileceği belirtildi. Peki 2021 TUS başvurusu nasıl yapılır?

    TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 2021 TUS başvuruları alınmaya 2 Şubat itibariyle başladı. TUS 2021 başvuru tarihi 10 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar TUS 2021 başvurusu yapmak için ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ÖSYM şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

    TUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    2021 TUS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

    b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

    c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

    d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

        HES KODU ŞART!

        Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

        TUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        Temel Tıp Bilimleri : 250,00 TL

        Klinik Tıp Bilimleri : 250,00 TL
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        Haberler Eğitim 2021 TUS başvuru kılavuzu: TUS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM TUS kontenjanları belli oldu!