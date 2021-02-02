2021 TUS başvuru kılavuzu: TUS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM TUS kontenjanları belli oldu!

2021 TUS başvuru kılavuzu erişime açıldı. TUS başvuru nasıl yapılır sorusu yanıt buldu. ÖSYM TUS kontenjanları da merak edilen konulardan birisi oldu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına başvuruların elektronik ortamda gerçekleştirileceği belirtildi. Peki 2021 TUS başvurusu nasıl yapılır?
TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 2021 TUS başvuruları alınmaya 2 Şubat itibariyle başladı. TUS 2021 başvuru tarihi 10 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar TUS 2021 başvurusu yapmak için ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ÖSYM şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.
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2021 TUS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.
b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.