Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından duyurulan takvime göre bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin tarihleri de belli oldu. Güz dönemi sınav sonuçları dün öğrenen öğrenciler şimdi heyecanla kayıt yenileme işlemlerinin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt yenileme takvimine dair bilgiler...
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF 2020-2021 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ders seçimi ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
Bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Salgın sürecine göre sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.
AÖF GEÇME NOTU NEDİR?
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz