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    • Eğitim
    • 01.02.2021 10:51
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    • 01.02.2021 10:51
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    2021 Açıköğretim bahar dönemi kayıt yenileme takvimi ve tarihi

    16-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının sonuçları dün erişime açıldı. Sınav sonuçlarını öğrenen binlerce kişi bahar dönemi kayıt tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Bu bağlamda sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden araştırılıyor. İşte 2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi kayıt yenileme takvimi ve tarihi

    AÖF kayıt yenileme ne zaman?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından duyurulan takvime göre bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin tarihleri de belli oldu. Güz dönemi sınav sonuçları dün öğrenen öğrenciler şimdi heyecanla kayıt yenileme işlemlerinin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt yenileme takvimine dair bilgiler...

    AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    AÖF 2020-2021 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ders seçimi ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

    AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

    Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
    Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

    Bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Salgın sürecine göre sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.

    AÖF GEÇME NOTU NEDİR?

    84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

    77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

    71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

    66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

    61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

    56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

        50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

        46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

        40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

        33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

        0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

        AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

        AÖF öğrencilerinin sınıf geçmeleri için özellikle yıl sonu ortalamasının 2,00 ve üzeri olmasını unutmamaları gerekir.

        Açıköğretim Fakültesi'nde Vize sınavının %30'u, final sınavının ise %70'i baz alınmaktadır.

        Örnek:

        Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

        Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

        Toplam: 74'tür. Bu not dersten alınan başarı notudur.

            AÖF HARF PUANI NEDİR?

            Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.
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