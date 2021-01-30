AÖF CC CD DD geçer mi? AÖF harf notları anlamı nedir? AÖF not sorgulama!

Örnek:

Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür. Bu not dersten alınan başarı notudur.

AÖF HARF PUANI NEDİR?

Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmiş olursunuz.