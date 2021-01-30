AÖF CC CD DD geçer mi? AÖF harf notları anlamı nedir? AÖF not sorgulama!

AÖF harf notları anlamı nedir? AÖF CC CD DD geçer mi? AÖF harf notları uzaktan eğitim alan öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte güz döneminin sonunda ders notları belli oldu. Peki AÖF CC CD DD geçer mi?
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz
33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.
AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?
AÖF öğrencilerinin sınıf geçmeleri için özellikle yıl sonu ortalamasının 2,00 ve üzeri olmasını unutmamaları gerekir.
Açıköğretim Fakültesi'nde Vize sınavının %30'u, final sınavının ise %70'i baz alınmaktadır.