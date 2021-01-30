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    • Eğitim
    • 30.01.2021 16:12
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    • 30.01.2021 16:12
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    AÖF CC CD DD geçer mi? anlamı nedir? AÖF not sorgulama!

    anlamı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulanıyor. AÖF CC CD DD geçer mi sorusuna yanıt aranıyor. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte AÖF harf notları hakkında sorgulama yapıyor. AÖF CC CD DD geçer mi sorusunun cevabı merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    AÖF CC CD DD geçer mi? AÖF harf notları anlamı nedir? AÖF not sorgulama!

    AÖF harf notları anlamı nedir? AÖF CC CD DD geçer mi? AÖF harf notları uzaktan eğitim alan öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte güz döneminin sonunda ders notları belli oldu. Peki AÖF CC CD DD geçer mi?

    AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

    77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

    71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

    66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

    61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

    56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

    50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

    46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

    40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

    33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

    0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

    AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

    AÖF öğrencilerinin sınıf geçmeleri için özellikle yıl sonu ortalamasının 2,00 ve üzeri olmasını unutmamaları gerekir.

    Açıköğretim Fakültesi'nde Vize sınavının %30'u, final sınavının ise %70'i baz alınmaktadır.

        Örnek:

        Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

        Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

        Toplam: 74'tür. Bu not dersten alınan başarı notudur.

        AÖF HARF PUANI NEDİR?

        Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmiş olursunuz.
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