Okullar 15 Mart'ta mı açılacak 2021? Okullar 15 Mart'a mı ertelendi?

OKULLAR 15 ŞUBAT'TA MI AÇILACAK?



Vaka sayılarındaki büyük düşüşe ve aşılama çalışmalarının başarılı bir şekilde ilerlemesine bağlı olarak, 'Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı?' sorusu gündemde yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir etkinlikte, kendisine yöneltilen okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak 15 Şubat'ı işaret ederken son durumu da değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadelerini kullandı.