Okullar 15 Mart'ta mı açılacak 2021? Okullar 15 Mart'a mı ertelendi? Sorularının cevabı merak edilliyor. Tüm illerden öğrenciler şu an yarı yıl tatili yaşarken sınıfına ne zaman kavuşacağını merak ediyor. Bakan Ziya Selçuk'un 15 Şubat tarihine dikkat çekmesi vatandaşları heyecanlandırırken Bilim Kurulu'nun 15 Mart'a vurgu yapması kafaları karıştırdı. Peki okullar ne zaman açılacak, yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…
OKULLAR 15 ŞUBAT'TA MI AÇILACAK?
Vaka sayılarındaki büyük düşüşe ve aşılama çalışmalarının başarılı bir şekilde ilerlemesine bağlı olarak, 'Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı?' sorusu gündemde yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir etkinlikte, kendisine yöneltilen okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak 15 Şubat'ı işaret ederken son durumu da değerlendirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadelerini kullandı.
Selçuk, katıldığı bir canlı yayında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına dair yöneltilen soruya da, "Başlangıçta açılsın veya açılmasın gibi tartışmalar oldukça yoğundu ama şu anda açılsın noktasında ciddi bir beklenti var. Bizim asıl baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinenin alacağı kararlarla bağlantılı. İlke olarak, okulun açılmasını çok önemsiyoruz. Bütün dünyadaki ülkelere baktığımızda başka ülkeler ne kadar açık tuttu? Benzer salgın süreci olan ülkeler dahil. Biz ne kadar açık tuttuk? Bir karşılaştırma yaptığımızda biz aslında çok kontrollü gittik. Bizim okullarımızın açık olma süreci, çok daha az. 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. Bunun ne şekilde olacağına dair de geçmişten gelen deneyimlerimiz de var. İki gün iki gün bölmek gibi ya da belli sınıf seviyelerinde kademeli olarak açmak gibi. Çok farklı senaryolarımız, uyguladıklarımız ve uygulamadıklarımız var" yanıtını vermişti.