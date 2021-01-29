AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi final sınavı açıklanma tarihi belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav sonuçları için geri sayım başladı. 25 Ocak tarihinde sona eren AÖF güz dönemi final sonuçlarının ne zaman açıklanacağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. AÖF tarafından duyurulan takvime göre güz dönemi final sınavları 16-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavların ardından binlerce kişi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi final sınavı açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi final sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair üniversiteden bir açıklama yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.