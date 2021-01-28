ÖSYM 2021 sınav takvimi! 2021 yılında YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2021 sınav takvimi bu ayın en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2021 ÖSYM sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıkladığını duyurmuştu. Peki, 2021 yılında YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi ve tarihleri;
YKS 2021 NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.
ÖSYM'DEN SINAV TAKVİMİ HAKKINDA AÇIKLAMA
* Güncel gelişmelere ve salgının seyrine göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.
** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.