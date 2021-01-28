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    • Eğitim
    • 28.01.2021 18:24
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    • 28.01.2021 18:24
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    ÖSYM 2021 sınav takvimi! 2021 yılında YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavları ne zaman yapılacak?

    2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle pek çok sınav ertelendi ve başka tarihlerde yapıldı. Okullardaki sınavlar ise online olarak düzenleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 hakkında açıklama yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden duyurulduğunu açıklamıştı. Peki, 2021 yılında YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

    YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavları ne zaman?

    ÖSYM 2021 sınav takvimi bu ayın en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2021 ÖSYM sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıkladığını duyurmuştu. Peki, 2021 yılında YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

    İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi ve tarihleri;

    YKS 2021 NE ZAMAN?

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.

    ÖSYM'DEN SINAV TAKVİMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

    * Güncel gelişmelere ve salgının seyrine göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

    ** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

        *** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

        **** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanabilecektir.

        ***** Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılan yabancı dil sınavları, sadece elektronik sınav olarak ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Binalarında) bu takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

        DGS: DİKEY GEÇİŞ SINAVI

        Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

            ALES HAKKINDA

            Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

            > yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

            > ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

            > yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

            İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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