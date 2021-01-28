ÖSYM 2021 sınav takvimi! 2021 yılında YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM'DEN SINAV TAKVİMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

* Güncel gelişmelere ve salgının seyrine göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.