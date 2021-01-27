SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA açıklaması! Okula dönüş için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çok önemli değerlendirme ve açıklamalar geldi. Türkiye uluslararası eğitim başarılarını değerlendiren TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Araştırması) ve PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) uygulamalarında yine üst sıralarda yer aldı. Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin her geçen yıl üst sıralara tırmanmasının sırrını anlatan Bakan Selçuk EBA ile ilgili de ifadelerin yer aldığı açıklamalarında özetle şunları söyledi:
TÜM BÖLGELERE PERFORMANS ARTTI
Türkiye 1999 yılından bu yana bu araştırmalara katılıyor. TIMSS 2019 uygulamasına dördüncü sınıf düzeyinde 58, sekizinci sınıf düzeyinde ise 39 ülke katıldı. Türkiye, TIMSS 2019 uygulamasında şu ana kadar katıldığı tüm uygulamalara göre en yüksek performansı gösterdi.
ÜST VE İLERİ YETERLİLİKTEKİ ÖĞRENCİ SAYIMIZ ARTTI
TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının yani 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkarken üst ve ileri yeterlik düzeylerindeki öğrenci oranları arttı. Ayrıca performans iyileşmesi Türkiye'nin tüm bölgelerine yayıldı. Giderek artan bu kısmi iyileşme hepimizi memnun ediyor. Peki, ne değişti de Türkiye böylesi bir yükseliş yakaladı?
EBA ÇOCUKLARI ÖĞRENCİ VE ÖĞRENME DİSİPLİNİ İÇERİSİNDE TUTTU, BAŞARI GELDİ
Öncelikle kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezleri, uluslararası standartlardaki yeni nesil sorular, hızlı bir yükselişe geçen öğretmen eğitimleri, EBA'nın çocukları dijital içeriklerle pek çok yönden geliştirerek bir öğrenci ve öğrenme disiplini içerisinde tutması, fiziki iyileştirmeler ve TIMSS konusundaki farkındalık oluşturma çalışmalarını bu başarıdaki etkenler olarak sıralayabiliriz.