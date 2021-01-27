SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA açıklaması! Okula dönüş için tarih verdi





ÜST VE İLERİ YETERLİLİKTEKİ ÖĞRENCİ SAYIMIZ ARTTI

TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının yani 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkarken üst ve ileri yeterlik düzeylerindeki öğrenci oranları arttı. Ayrıca performans iyileşmesi Türkiye'nin tüm bölgelerine yayıldı. Giderek artan bu kısmi iyileşme hepimizi memnun ediyor. Peki, ne değişti de Türkiye böylesi bir yükseliş yakaladı?



EBA ÇOCUKLARI ÖĞRENCİ VE ÖĞRENME DİSİPLİNİ İÇERİSİNDE TUTTU, BAŞARI GELDİ

Öncelikle kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezleri, uluslararası standartlardaki yeni nesil sorular, hızlı bir yükselişe geçen öğretmen eğitimleri, EBA'nın çocukları dijital içeriklerle pek çok yönden geliştirerek bir öğrenci ve öğrenme disiplini içerisinde tutması, fiziki iyileştirmeler ve TIMSS konusundaki farkındalık oluşturma çalışmalarını bu başarıdaki etkenler olarak sıralayabiliriz.