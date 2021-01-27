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    • Eğitim
    • 27.01.2021 16:58
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    • 27.01.2021 16:58
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    güz dönemi final sonuçları açıklandı mı? 2021

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi () güz dönemi final sınavları 25 Ocak tarihinde sona erdi. AÖF güz dönemi final sonuçları açıklandı mı sorusu bu bağlamda sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından duyurulan takvime göre güz dönemi final sınavları 16-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavların ardından binlerce kişi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, İşte detaylar...

    AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF güz dönemi final sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı sınava katılım sağlayan binlerce kişinin gündemindeki yerini koruyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları sona ererken gözler bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, 2021 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

    AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF güz dönemi final sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair üniversiteden bir açıklama yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

    AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    AÖF 2020-2021 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ders seçimi ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

    AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

    Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
    Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

    Bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Salgın sürecine göre sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.

        AÖF GEÇME NOTU NEDİR?

        84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

        77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

        71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

        66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

        61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

        56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

        50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

        46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

        40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

        33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

        0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

        AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

        AÖF öğrencilerinin sınıf geçmeleri için özellikle yıl sonu ortalamasının 2,00 ve üzeri olmasını unutmamaları gerekir.

        Açıköğretim Fakültesi'nde Vize sınavının %30'u, final sınavının ise %70'i baz alınmaktadır.

            Örnek:

            Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

            Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

            Toplam: 74'tür. Bu not dersten alınan başarı notudur.

            AÖF HARF PUANI NEDİR?

            Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.
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            Haberler Eğitim AÖF güz dönemi final sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?