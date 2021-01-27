AÖF güz dönemi final sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı sınava katılım sağlayan binlerce kişinin gündemindeki yerini koruyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları sona ererken gözler bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, 2021 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF güz dönemi final sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair üniversiteden bir açıklama yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF 2020-2021 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ders seçimi ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
Bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Salgın sürecine göre sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.