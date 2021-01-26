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    • Eğitim
    • 26.01.2021 21:42
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    • 26.01.2021 21:44
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    Milli Eğitim Bakanı 'tan velilere önemli çağrı

    Milli Eğitim Bakanı 'tan velilere önemli bir çağrı geldi. Bakan Selçuk resmi sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada "Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli" ifadelerini kullandı.

    Bakan Selçuk'tan velilere çağrı

    Milli Eğitim Bakanı 'tan velilere önemli bir çağrı geldi.

    Selçuk, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili velilerimiz, yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var: Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli" ifadelerini kullandı.

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