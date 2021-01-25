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    • Eğitim
    • 25.01.2021 11:49
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    • 25.01.2021 11:50
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    Karar verildi! ? 2.dönem üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 'ten açıklama geldi!

    Milyonlarca üniversiteli yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı konusunda son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 2. dönem için 15 Şubat tarihine dikkat çekti. Bu karar üzerine 2020 yılının Mart ayından beri uzaktan eğitimi online olarak sürdüren üniversiteler için alınacak karar merak konusu oldu. Başkanı Prof. Dr. üniversite öğrencilerinin en önemli gündemi hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Peki, ? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? İkinci dönem (bahar) üniversiteler açılacak mı? İşte son dakika haberi hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    YÖK açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Milyonlarca üniversite öğrencisi yeni dönemde okullarda yüz yüze eğitim olup olmayacağını merak ediyor. Öğrenciler yeni dönemde okulların olduğu şehirlere gidip gitmeyeceğini merak ediyor. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim için çalışma bilgilendirmesi geldi.

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK BAŞKANI DUYURDU

    Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversite öğrencilerinin en önemli gündemi hakkında önemli ipuçları verdi. Üniversitelerin açılmasıyla bütün illerde hareketlilik yaşanacağını vurgulayan Saraç, üniversitelerin birbirinden farklı imkan ve şartlara sahip olduğunu söyledi.

    Üniversitelerin açılmasının risk oluşturup oluşturmayacağının kararının Sağlık Bakanlığı tarafından verileceğine dikkat çeken Saraç "Bakanlığın görüşlerini ikinci dönem için de ilerleyen süreçte alacağız" ifadelerini kullandı. Açıklamalar sonrası farklı imkanlara sahip üniversitelerde değişiklik gösterecek uygulamalar yapılabileceği gündeme taşındı.

    Üniversitelerin akademik takvimleri değişiklik göstermekle birlikte genellikle bahar dönemleri Şubat-Mart ayları arasında başlamaktadır. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi veya online eğitime devam edilmesi kararının kısa süre içinde alınması bekleniyor.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

        Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Uzaktan eğitim tecrübesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan" İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        HANGİ SENARYOLAR UYGULANABİLİR?

        Yükseköğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde öncelikli olarak mesleğe yönelik uygulamalı fakültelerin açılması gündemde. Okullar yüz yüze eğitime geçerken ilk açılan kademelerden birisi uygulamalı meslek liseleri olmuştu.
        Diğer bir seçenek ise 2020 yılında yapılan YKS sınavı sonrasında üniversite kazanan 1. sınıf öğrencileri geliyor. Öğrencilerin kampüsü, okullarını ve üniversitelerini tanıması sebebiyle birinci sınıfların açılmasına sıcak bakılıyor. Üniversite eğitimlerinin son yılında olan ve yaklaşık 1 senedir uzaktan eğitim alan 4. sınıfların mezun olma işlemleri, staj çalışmaları, bitirme projeleri ve tez işlemleri için yüz yüze eğitime başlaması masada duran diğer bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

        AŞILAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI!

        Türkiye'de 13 Ocak Çarşamba günü aşılamaya Sağlık çalışanları başta olmak üzere başlandı. Öncelikli gruplar olmak üzere 800 bin aşkın sağlık personeli aşılandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günde ortalama 1,5-2 milyon doz aşı yapma imkanın olduğunu açıkladı. İlk etapta sağlık çalışanları ve eczane çalışanlarının aşılama işlemleri tamamlanmasıyla yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ve çalışanlar aşı vurulacak. 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasıyla süreç devam edecek.

            2. aşamada ise hizmetin sürdürülebilmesi için Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik görevlerdeki kişiler, Zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı Cezaevleri, eğitim sektöründe çalışan öğretmen ve öğretim üyeleri, gıda sektörü çalışanları, taşımacılık sektöründe faaliyet gösterenlere aşı vurulacak.
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            Haberler Eğitim Karar verildi! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2.dönem üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK'ten açıklama geldi!