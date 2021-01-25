HANGİ SENARYOLAR UYGULANABİLİR?



Yükseköğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde öncelikli olarak mesleğe yönelik uygulamalı fakültelerin açılması gündemde. Okullar yüz yüze eğitime geçerken ilk açılan kademelerden birisi uygulamalı meslek liseleri olmuştu.

Diğer bir seçenek ise 2020 yılında yapılan YKS sınavı sonrasında üniversite kazanan 1. sınıf öğrencileri geliyor. Öğrencilerin kampüsü, okullarını ve üniversitelerini tanıması sebebiyle birinci sınıfların açılmasına sıcak bakılıyor. Üniversite eğitimlerinin son yılında olan ve yaklaşık 1 senedir uzaktan eğitim alan 4. sınıfların mezun olma işlemleri, staj çalışmaları, bitirme projeleri ve tez işlemleri için yüz yüze eğitime başlaması masada duran diğer bir seçenek olarak dikkat çekiyor.