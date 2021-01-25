Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Milyonlarca üniversite öğrencisi yeni dönemde okullarda yüz yüze eğitim olup olmayacağını merak ediyor. Öğrenciler yeni dönemde okulların olduğu şehirlere gidip gitmeyeceğini merak ediyor. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim için çalışma bilgilendirmesi geldi.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK BAŞKANI DUYURDU
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversite öğrencilerinin en önemli gündemi hakkında önemli ipuçları verdi. Üniversitelerin açılmasıyla bütün illerde hareketlilik yaşanacağını vurgulayan Saraç, üniversitelerin birbirinden farklı imkan ve şartlara sahip olduğunu söyledi.
Üniversitelerin açılmasının risk oluşturup oluşturmayacağının kararının Sağlık Bakanlığı tarafından verileceğine dikkat çeken Saraç "Bakanlığın görüşlerini ikinci dönem için de ilerleyen süreçte alacağız" ifadelerini kullandı. Açıklamalar sonrası farklı imkanlara sahip üniversitelerde değişiklik gösterecek uygulamalar yapılabileceği gündeme taşındı.
Üniversitelerin akademik takvimleri değişiklik göstermekle birlikte genellikle bahar dönemleri Şubat-Mart ayları arasında başlamaktadır. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi veya online eğitime devam edilmesi kararının kısa süre içinde alınması bekleniyor.