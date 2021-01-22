Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 22.01.2021 23:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.01.2021 23:55
    ABONE OL

    Son dakika: Milli Eğitim Bakanı 'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması! Tarih verdi...

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı 'tan uzaktan eğitim açıklaması geldi. Selçuk, ''Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması!

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması geldi.

    "TELAFİ PROGRAMINA HAZIRLANIYORUZ"
    Bakan Selçuk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ''Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

    "500.000 HEDEFİMİZE ÇOK YAKINIZ"
    Selçuk ayrıca, "Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500.000 hedefimize çok yakınız." dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Eğitim Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması! Tarih verdi...