"500.000 HEDEFİMİZE ÇOK YAKINIZ"

Selçuk ayrıca, "Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500.000 hedefimize çok yakınız." dedi.

Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz.



Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı.



500.000 hedefimize çok yakınız. pic.twitter.com/mYryXCDAJo — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 22, 2021