Okullarda uzaktan eğitimle geçen birinci yarıyıl tamamlanıyor. 18 milyon öğrencinin üç haftalık tatili başlıyor.
Salgın, eğitim ve öğretimi baştan aşağıya etkiledi. Dersler televizyondan yada dijital ortamlardan takip edildi. Artık ilk dönemin sonuna gelindi, bu dönem sınav yapılmadı.
İlkokul ve ortaokullarda karne notlarını ders etkinliklerine katılım belirleyecek. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karneleri dijital ortamda erişime açılacak.
LİSELERE İLK DÖNEM KARNE YOK
Lise öğrencilerinin birinci döneme ilişkin sınavları, salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat'tan sonra yapılacak.
Birinci döneme ilişkin karne notları, sınavların tamamlanmasından sonra verileceği için lise öğrencilerine karne dağıtılmayacak.