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    • Eğitim
    • 22.01.2021 08:54
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    • 22.01.2021 08:58
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    Okullarda ilk dönem bugün sona eriyor! ler nasıl olacak? Tatil kaç hafta olacak?

    Son dakika haberi... Uzaktan le geçen birinci yarıyıl bugün sona eriyor. 18 milyon öğrenci üç haftalık tatile giriyor. Bu sene yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık de eklendi. Böylece öğrenciler üç hafta tatil yapacak. ve ortaokul öğrencileri lerini dijital ortamda alacak. Lise öğrencileri ise ilk dönem karne almayacak.

    Öğrenciler dikkat! Tatil uzadı

    Okullarda uzaktan eğitimle geçen birinci yarıyıl tamamlanıyor. 18 milyon öğrencinin üç haftalık tatili başlıyor.

    Salgın, eğitim ve öğretimi baştan aşağıya etkiledi. Dersler televizyondan yada dijital ortamlardan takip edildi. Artık ilk dönemin sonuna gelindi, bu dönem sınav yapılmadı.

    İlkokul ve ortaokullarda karne notlarını ders etkinliklerine katılım belirleyecek. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karneleri dijital ortamda erişime açılacak.

    LİSELERE İLK DÖNEM KARNE YOK
    Lise öğrencilerinin birinci döneme ilişkin sınavları, salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat'tan sonra yapılacak.

    Birinci döneme ilişkin karne notları, sınavların tamamlanmasından sonra verileceği için lise öğrencilerine karne dağıtılmayacak.

        Bu sene yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil de eklendi. Böylece öğrenciler üç hafta tatil yapacak.

        15 ŞUBAT'TA YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLATILMASI HEDEFLENİYOR
        2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

        Okullarda ikinci dönemin başında yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor.

        Ancak yüz yüze eğitim kararını salgının seyri ve ortaya çıkan tablo belirleyecek.

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        Haberler Eğitim Okullarda ilk dönem bugün sona eriyor! Karneler nasıl olacak? Tatil kaç hafta olacak?