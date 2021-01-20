ÖSYM Başkanı Aygün, "2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir." dedi.
Değerli Adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 20, 2021
2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir.
Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.
Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Değerli Adaylarımız, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.