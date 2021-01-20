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    • 20.01.2021 16:38
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    Başkanı açıkladı: Adaylar 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilir

    haberine göre Başkanı Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini duyurdu.

    ÖSYM Başkanı açıkladı! 21-22 Ocak'ta...

    Başkanı Aygün, "2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir." dedi.



    Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Değerli Adaylarımız, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Eğitim ÖSYM Başkanı açıkladı: Adaylar 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilir