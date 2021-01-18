Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika "tatil" açıklaması geldi.
Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;
Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah.
Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 18, 2021
Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dün yaptığı açıklamada da "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var" demişti.