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    • Eğitim
    • 18.01.2021 11:09
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    • 18.01.2021 11:09
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    Bakanı 'tan "tatil" açıklaması: "Bu tatilden önceki son hafta çocuklarım"

    haberi... Bakanı , sosyal medya hesabından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, son dakika açıklamasında "Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım' diyen Bakan Selçuk, 'Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun" dedi.

    Bakan Selçuk'tan son dakika tatil açıklaması

    Bakanı 'tan "tatil" açıklaması geldi.

    Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

    Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah.



    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dün yaptığı açıklamada da "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var" demişti.

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    Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika "tatil" açıklaması: "Bu tatilden önceki son hafta çocuklarım"