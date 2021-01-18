Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika "tatil" açıklaması geldi.



Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah.

Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum.



Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 18, 2021

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dün yaptığı açıklamada dademişti.