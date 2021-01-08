LGS Ocak ayı örnek soruları sınava hazırlık yapan öğrencilerin merak konusu. 2021 LGS ne zaman yapılacak? LGS konuları neler olacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2021 LGS yerleştirme süreciyle ilk değerlendirme toplantısı yapıldığı belirtildi. Toplantıda süreç ve iyileştirme yapılabilecek alanlarla ilgili genel değerlendirme yapıldı. LGS kapsamında 2021 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeyle ilgili süreç başlatıldı. Peki 2021 LGS ne zaman yapılacak?
2021 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı yazılı açıklamaya göre MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında, 2021 LGS yerleştirme süreciyle ilk değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk ve 81 il müdürü katıldı.
Toplantıda süreç ve iyileştirme yapılabilecek alanlarla ilgili genel değerlendirme yapıldı. LGS kapsamında 2021 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeyle ilgili süreç başlatıldı.
2021 yılında, 81 ilde merkezî sınav puanı ve sınavsız yerel yerleştirmede okul kontenjanlarını oluşturma ve kayıt bölgelerini güncellemeye yönelik çalışma başlatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 sınav takvimini yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.
Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olma,
Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,
Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.
LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yapılacak merkezî sınava katılacak öğrenciler için 2018-2019 öğretim yılından beri her ay örnek soru paketleri yayımlanıyor. Bu yıl sınava hazırlık için yapılan ikinci çalışmanın ocak ayı örnek soruları da yayımlandı.
Ocak ayı örnek sorularında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Örnek sorular, 6 Haziran'da gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.
LGS OCAK AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
2021 LGS KONULARI NELER OLACAK?
2021 LGS konuları ve müfredatı belli oldu. MEB tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;
"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."