OKULLAR HANGİ İLLERDE VAR?

Genç bilim adamlarını yetiştirmek üzere ilk kampüsü 2006 yılında Bahçeşehir'de kurulan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, Türkiye'nin ve dünyanın saygın eğitim kurumları arasında yer alıyor. İstanbul Bahçeşehir'deki ilk Fen ve Teknoloji Lisesi kampüsünün ardından Türkiye'nin dört bir yanında daha çok çocuğun nitelikli fen eğitimiyle buluşturulması amacıyla İstanbul, Trabzon, Samsun, Diyarbakır, İzmir, Ankara, Gaziantep, Antalya, Hatay, Darıca, Eskişehir, Edirne, Manisa'da açılan yeni Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleriyle bu sayı Türkiye genelinde 15 kampüse çıktı.

Bahçeşehir Koleji Gümüşhane, Diyarbakır Hevsel, Pendik, Darıca, Mimaroba, Bakırköy, Ataşehir, Trabzon, Alaşehir, Yozgat Sorgun, Siirt, Karadeniz Ereğli, Kütahya, Antalya Konyaaltı, İzmir Torbalı, Kahramanmaraş, Çankırı, Nazilli ve Tokat kampüsleri olmak üzere 2020-2021 Bahçeşehir Koleji yeni eğitim öğretim yılına Türkiye'nin 63 ilinde 136 kampüsüyle başladı.