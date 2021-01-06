LGS Ocak ayı örnek soruları 2021! Bu yıl yapılacak LGS sınavında çıkacak sorulara hazırlık yapan binlerce öğrenci LGS örnek soru kitapçığı hakkında sorgulama yapıyor. 2021 Ocak ayı LGS örnek sorular erişime açıldı ve araştırılmaya başlandı. Her ay yayımlanan örnek soru paketiyle öğrenciler sınavlara hazırlıklarını sürdürüyor.
LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yapılacak merkezî sınava katılacak öğrenciler için 2018-2019 öğretim yılından beri her ay örnek soru paketleri yayımlanıyor. Bu yıl sınava hazırlık için yapılan ikinci çalışmanın ocak ayı örnek soruları da yayımlandı.
Ocak ayı örnek sorularında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Örnek sorular, 6 Haziran'da gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.
LGS OCAK AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
2021 LGS KONULARI NELER OLACAK?
2021 LGS konuları ve müfredatı belli oldu. MEB tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;
"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."