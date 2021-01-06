Karne tatili için geri sayım sürüyor. İlkokul ortaokul ve lisede okuyan milyonlarca öğrenci sömestr tatiliyle birlikte dinlenme fırsatı yakalayacak. 1. dönemde uzaktan eğitim devam ediyor ve sınavlar yapılmayacak. Bu nedenle karne notlarının nasıl hesaplanacağı da merak konusu oldu. Peki karne ne zaman verilecek? Karne tatili ne zaman başlıyor? MEB takvimine göre tarihler de belli oldu!