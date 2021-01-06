Karne tatili için geri sayım sürüyor. İlkokul ortaokul ve lisede okuyan milyonlarca öğrenci sömestr tatiliyle birlikte dinlenme fırsatı yakalayacak. 1. dönemde uzaktan eğitim devam ediyor ve sınavlar yapılmayacak. Bu nedenle karne notlarının nasıl hesaplanacağı da merak konusu oldu. Peki karne ne zaman verilecek? Karne tatili ne zaman başlıyor? MEB takvimine göre tarihler de belli oldu!
KARNE NE ZAMAN VERİLECEK?
22 Ocak'ta 1. dönem sona erecek ve öğrenciler karnelerine kavuşacak.
KARNELER NASIL VERİLECEK?
Bakan Selçuk "Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir" diye konuştu.
Selçuk "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz" dedi.
Selçuk yaptığı açıklamada; "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." sözlerini kullandı.
SÖMESTR SONRASINA KALDI
Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele alındı. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.
DERS ETKİNLİKLERİNE KATILIM PUANI
Yüz yüze sınavlar için son dakika kararı alan MEB, bu dönem için yüz yüze sınav olmayacağını duyurarak, karne notlarını ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden belirleyeceklerini açıkladı.
KARNE NOTLARI
İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.
Ayrıca, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.