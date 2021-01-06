2021 YKS, LGS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM takvimi yayınlandı mı?

2021 YKS LGS KPSS DGS ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavlara girecek adaylar ÖSYM sınav takvimi hakkında sorgulama yapıyor. Sınav takvimine göre öğrenciler de hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan gençler sınava kaç gün kaldığını merak ediyor. Pandemi nedeniyle geçen yıl sınav tarihlerinde değişiklikler yaşanmıştı. Bu yılki sınav tarihleri için gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi!
2021 ÖSYM TAKVİMİ YAYINLANDI MI?
Sınav takvimi ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Sınavların ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama geldiğinde takvim.com.tr sayfalarından öğrenebilirsiniz. KPSS, YKS, LGS, DGS, ALES gibi sınavların tarihleri bu takvimde açıklanacak.
ERTELENEN SINAVLAR HANGİLERİ?
ÖSYM'den ertelenen sınavlarla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
2020 YKS YASAK ALTINDA YAPILMIŞTI
Halis Aygün, 2 milyon 424 bin 718 aday ile ülkede en fazla sayıda adayın katıldığı sınav olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS),Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan "Kovid-19 kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" başlıklı rehber doğrultusunda, 188 sınav merkezinde sorunsuz bir şekilde başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.
2020-YKS'nin yapıldığı hafta sonu 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını hatırlatan Aygün, böylelikle adayların rahat ve güvenli bir şekilde sınava girdiklerini vurguladı.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adayların taleplerini de dikkate alan bir çalışma yürüttüklerine işaret eden Aygün, "Bu kapsamda YKS'ye başvuru yapan 29 bin 603 adayımızın sınav yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirildi. Aynı durumdaki 6 bin 250 MSÜ adayının da sınav merkezi değişiklik talepleri yerine getirildi." diye konuştu.