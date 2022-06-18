2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık taban-tavan puanları başarı sıralaması! 150-200-240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye giderim?

YKS maratonu sona eren öğrenciler ve veliler 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2022 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. 3 oturum halinde gerçekleştirilen YSK'nin birinci oturumu dün tamamlandı. 2. ve 3. oturum ise bugün düzenlendi. Sınav heyecanını atan öğrenciler gözlerini tercihlere ve tercih puanlarına çevirdiler. 2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında fikir edinebiliyor. Peki, YKS 2022 taban tavan puanları açıklandı mı? YKS yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İşte YKS üniversite 2 ve 4 yıllık taban puanları sıralaması!
ÜNİVERSİTE 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI 2022
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında fikir edinebiliyor. Güncel taban puanları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
2020 LİSANS TABAN PUANLARI TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ
180-200-240-250-270-300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?
Üniversiteler, SAY (Sayısal), SÖZ (Sözel), EA (Eşit Ağırlık), DİL (Yabancı Dil) alanları üzerinden belli taban puanları ile öğrenci alımı yapıyor. Her bölüm için farklı bir alanın puanı geçerli oluyor. Dolayısıyla okul ve bölüme göre taban puanları değişiklik gösteriyor. Ancak önceki yılların verilerine bakıldığında ülke genelinde 300 puanın altında pek çok öğrencinin yükseköğretim kurumlarına yerleştiği görülüyor.