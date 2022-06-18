2022 Uluslararası İlişkiler bölümü taban-tavan puanları! Uluslararası ilişkiler kazanmak için 2022 YKS’de kaç net yapmak gerekir?

Uluslararası ilişkiler kaç puan? Uluslararası İlişkiler bölümü taban puanları başarı sıralaması 2022! Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı 2022 YKS sınavları bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Üniversite hayalini gerçekleştirmek ve iyi bir bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler sınavda başarılı olmak için ter döktü. Sınavın sona ermesinin ardından istedikleri bölümlere yerleşmek isteyenler bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Popüler bölümlerden birisi olan Uluslararası İlişkiler taban puanları başarı sıralaması 2022 yılı için araştırılıyor. Peki, Uluslararası ilişkiler kazanmak için YKS'de kaç net ve kaç puan yapmak gerekir? İşte merak edilen soruların yanıtları!
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TABAN PUANI KAÇ?
Geçtiğimiz yıl üniversitelere yerleşen son kişilerin puanına bakıldığında, puan aralığının 320-420 arasında değişiklik gösterdiği görülüyor. Bu bağlamda, 2022 Uluslararası ilişkiler bölümünde adayların iyi bir okula yerleşebilmesi için Eşit Ağırlık puan türünde ortalama 380 puan alması gerekiyor.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER AYT KAÇ NET?
Uluslararası ilişkiler alanında gereken puanı almak isteyen bir öğrencinin Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ortalama 50-55 net yapması gerekiyor.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
Uluslararası ilişkiler okumak isteyen adayların, iyi bir okula kayıt olabilmek için AYT'de ortalama 51 net, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)'de ise 75 net yapması gerekiyor. 2021 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.