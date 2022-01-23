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    • Eğitim
    • 23.01.2022 23:12
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    • 23.01.2022 23:14
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    2020'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır?

    2020'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır? atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmayı sıkı takip eden izleyiciler yarışma esnasıdna sorulan soruların yanıtlarını merak edip arama motorlarında araştırıyor. Kim Milyoner Olmak İster artan ödül miktarları ile dikkat çekiyor. Kim Milyoner Olmak İster’in bugünkü yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"2020'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır?" Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    2020’de İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2020'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır?

    A) Ocak

    B) Mart

    C) Haziran

    D) Temmuz

    CEVAP: A

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    Haberler Eğitim 2020'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır?
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