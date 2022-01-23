ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2020'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır?

A) Ocak

B) Mart

C) Haziran

D) Temmuz

CEVAP: A