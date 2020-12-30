Karneler ne zaman ve nasıl verilecek? Karneler dijital mi olacak? Karne notu nasıl hesaplanır?

Karneler ne zaman verilecek? Milyonlarca öğrenci dönem sonunda alacağı karnelerin nasıl olacağını merak ediyor. Peki, karneler dijital mi olacak? Karne notu nasıl hesaplanır? Bakan Selçuk karnelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Selçuk yaptığı açıklamada; "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." ifadelerini kullandı.
KARNELER NASIL VERİLECEK?
Bakan Selçuk "Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir" diye konuştu.
Selçuk "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz" dedi.
Selçuk yaptığı açıklamada; "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." sözlerini kullandı.
SÖMESTR SONRASINA KALDI
Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele alındı. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.
DERS ETKİNLİKLERİNE KATILIM PUANI
Yüz yüze sınavlar için son dakika kararı alan MEB, bu dönem için yüz yüze sınav olmayacağını duyurarak, karne notlarını ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden belirleyeceklerini açıkladı.
KARNE NOTLARI
İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak.
YÜZYÜZE SINAVLAR NE ZAMAN?
Lise öğrencilerinin birinci dönem notlarını, ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlar belirleyecek.