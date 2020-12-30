Karneler ne zaman ve nasıl verilecek? Karneler dijital mi olacak? Karne notu nasıl hesaplanır?

KARNELER NASIL VERİLECEK?

Bakan Selçuk "Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir" diye konuştu.

Selçuk "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz" dedi.

Selçuk yaptığı açıklamada; "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." sözlerini kullandı.