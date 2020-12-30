2020/2 KPSS tercih kılavuzu! KPSS 2020/2 taban tavan puan boş kontenjanlar!

KPSS oetaöğretim lise 50, 60,70 Puanla Nerelere Başvurulur?

KPSS ortaöğretim lise 60 puan maalesef birçok alımda işinize yaramayacaktır. Bu puan ile Belediyeler tarafından açılan zabıta memuru alımlarına veya KPSS'siz memur alımı yapan kurumlara başvuru yapabilirsiniz. Birçok kurum memur alımı yaparken minimum 70 puan şartı aramaktadır.

Zabıt Katibi Alımları

Adalet Bakanlığı tarafından açılan memur alım ilanlarında zabıt katipliği kadroları da bulunmaktadır. 2018 yılında yapılan 12 Binlik Adalet bakanlığı memur alımında kadroların yaklaşık 3000 tanesi zabıt katibi kadrosuydu. Bu alımlara önlisans 70 puan ile başvurabilirsiniz.