2020/2 KPSS tercih kılavuzu! KPSS 2020/2 taban tavan puan boş kontenjanlar!

KPSS tercih kılavuzu açıklaması merakla bekleniyor. 2020/2 KPSS tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı tercih yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık tarihinde başlayacağını duyurmuştu. Adaylar tercih yapmak için sistemin açılmasını merakla beklerken 2020/2 KPSS tercih kılavuzu hakkında yoğun şekilde sorgulama var. Peki, KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Kılavuz henüz yayınlanmadı. KPSS tercih kılavuzu yayınlandığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.
Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020- 7 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağını paylaştı. Tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından başvuru ekranının da erişime açılması bekleniyor.
Tercih kılavuzunda Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayların tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar ayrı ayrı olarak veriliyor. Lise, iki yıllık üniversite ve 4 yıllık lisans programı mezunları için alan dalları ve nitelik kodları tercihte yer alıyor.
KPSS oetaöğretim lise 50, 60,70 Puanla Nerelere Başvurulur?
KPSS ortaöğretim lise 60 puan maalesef birçok alımda işinize yaramayacaktır. Bu puan ile Belediyeler tarafından açılan zabıta memuru alımlarına veya KPSS'siz memur alımı yapan kurumlara başvuru yapabilirsiniz. Birçok kurum memur alımı yaparken minimum 70 puan şartı aramaktadır.
Zabıt Katibi Alımları
Adalet Bakanlığı tarafından açılan memur alım ilanlarında zabıt katipliği kadroları da bulunmaktadır. 2018 yılında yapılan 12 Binlik Adalet bakanlığı memur alımında kadroların yaklaşık 3000 tanesi zabıt katibi kadrosuydu. Bu alımlara önlisans 70 puan ile başvurabilirsiniz.
İnfaz Koruma Memuru Alımları
Adalet Bakanlığı bünyesinde her sene binlerce yeni infaz koruma memuru alımı yapılmaktadır. Bu alımlarda lise, önlisans ve lisans mezunları 70 puanla başvuru yapabilmekte ve memur olma hayallerine kavuşabilmektedirler
Mübaşir Alımı
Mübaşir alımları da Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlardandır. Mübaşir alımında İKM ve zabıt katibi alımında olduğu gibi boy şartı ya da klavye sınavı şartı aranmaz. 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.
İcra Katibi Alımı
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda İcra Katibi kadrosu da bulunmaktadır. 2019 yılında en son yapılan alımda 1099 icra katibi memuru alımı yapılmış ve önlisans mezunları 70 puan ile başvurabilmişti.
Kredi Yurtlar Kurumu Alımları
Önlisans mezunları içinde bazı kadrolar açan Kredi yurtlar kurumu alımlarına 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.
Bekçilik Alımları
60 puan ile başvuru yapılabilen Bekçilik Alımları bazen KPSS'siz de yapılmaktadır. Bu alımlara herkes başvurabilmektedir.
Zabıta Memuru Alımları
Belediyeden belediyeye değişiklik göstermekle birlikte çoğu belediye 60 kpss taban puanı istemektedir.
Nüfus Memuru Alımları
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Nüfus memuru alımlarında önlisans mezunları içinde uygun kadrolar bulunmaktadır. Bu alımlarda da genellikle 70 kpss puan şartı aranmaktadır.
Belediye Düz Memur alımları
Belediyeler tarafından açılan memur alımlarında düz memur alımı da yapılmakta ve çoğunlukla 70 KPSS puanı şartı aranmaktadır.
Bazı alımlarda sertifikalarınız olması düşük puanla atanmanıza yardımcı olacaktır. Alım ilanı sürecine kadar aşçılık, bilgisayar sertifikası, muhasebe sertifikası, kalorifercilik sertifikası gibi sertifikaları almanız faydanıza olacaktır.
MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI?
Adaylardan 2020 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.