Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? 2021 Ocak iller arası tayin başladı mı?

MEB 2021 Ocak iller arası tayin başladı mı? Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? Ara tatilde başka bir ile tayin olmak isteyen öğretmenler için duyuru yayımlandı. Öğretmenler tayin başvurusu yaparak başka bir ilde çalışma şansı yakalayabilecek. Peki, mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? İller arası tayin başladı mı?

MAZERETE BAĞLI TAYİN NE ZAMAN?

Başvurular 4-8 Ocak tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 26 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.