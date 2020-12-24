Adalet Bakanlığı ile CTE, yakın zamanda Türkiye geneli 10 bin kamu personeli alımı yapacak. En az lise mezunları arasından yapılacak memur alımında 70 KPSS şartı olacak ve alınacak sayının 5-20 katı arasında aday (kadroya göre değişiyor) mülakata çağrılacak. Bu nedenle KPSS 'den 85 üzeri alan adayların bu konudaki şansları oldukça yüksek.

Üniversitelere yapılan sağlık personeli, büro personeli ve tekniker ile teknisyen kadrolara alımlar, KPSS sınırı olmadan yapılıyor. KPSS'den 85 üzeri alan adayların bu ilanlardaki şansı oldukça yüksek.

Belediyeler bünyesine ikamet şartı olmadan en az lise mezunları arasından kamu personeli alımı yapılmaktadır. Zabıta memuru, itfaiye eri, VHKİ, sekreter, düz memur ve kamu personeli alımlarına KPSS liseden 85 üzeri alan adaylar başvuru yapabilecek.