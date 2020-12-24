KPSS ortaöğretim hemşirelik puanları kaç? KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık tarihinde açıklanıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kaç puan aldığını öğrenen memur adayları hangi bölümleri tercih edebileceğini sorguluyor. Peki, KPSS ortaöğretim hemşirelik puanları nasıl? Ortaöğretim mezunlarının tercih ettiği popüler bölümler arasında bulunan hemşirelik, ilk ve acil yardım tan puanları haberimizde!
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, 22 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.
KPSS ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK PUANLARI!
Alım Sayısı: 3 Bin 577
En Düşük Atama Puanı: 79.705
İlk ve Acil Yardım
Alım Sayısı: 2 Bin 23
En Düşük Atama Puanı: 77.35
KPSS ALIM YAPILACAK KADROLAR!
Toplu olarak yayımlanmayacak ilanlar:
-İşçi alım ilanları
-4/B'li personel alım ilanları
-Mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı
-Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı,
-Askeri kurumlara sivil memur alımı
Adalet Bakanlığı ile CTE, yakın zamanda Türkiye geneli 10 bin kamu personeli alımı yapacak. En az lise mezunları arasından yapılacak memur alımında 70 KPSS şartı olacak ve alınacak sayının 5-20 katı arasında aday (kadroya göre değişiyor) mülakata çağrılacak. Bu nedenle KPSS 'den 85 üzeri alan adayların bu konudaki şansları oldukça yüksek.
Üniversitelere yapılan sağlık personeli, büro personeli ve tekniker ile teknisyen kadrolara alımlar, KPSS sınırı olmadan yapılıyor. KPSS'den 85 üzeri alan adayların bu ilanlardaki şansı oldukça yüksek.
Belediyeler bünyesine ikamet şartı olmadan en az lise mezunları arasından kamu personeli alımı yapılmaktadır. Zabıta memuru, itfaiye eri, VHKİ, sekreter, düz memur ve kamu personeli alımlarına KPSS liseden 85 üzeri alan adaylar başvuru yapabilecek.
MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI?
Adaylardan 2020 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.
KPSS Sonuçları Ne kadar Süre İçin Geçerlidir?
Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
KPSS Nerelerde ve Ne Zaman Yapılmaktadır?
KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) iki ayrı oturumda Lefkoşa ile birlikte yaklaşık 150 sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır.
KPSS'nin Geçerli Sayılması İçin Neler Gereklidir?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kâğıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.