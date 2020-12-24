KPSS atanma puanları kaç? KPSS ortaöğretim puana göre meslekler nelerdir?

KPSS atanma puanları kaç? KPSS ortaöğretim puana göre meslekler sınav sonuçlarının ardından merak konusu oldu. 2020 KPSS sonuçları açıklandı ve sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atanma puanları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. İşte mesleklere göre kaç puanla nereye atanabileceğinize ilişkin bilgiler!
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, 22 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.
KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI KONTENJANLARI!
Son yapılan alımlarda aşağıdaki puanlarla atama yapılmıştı. Bu puanlar gelecek yıl yapılacak atamalar için rehber niteliği taşıyabilir.
Ahşap Teknolojisi
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 85.79
Anestezi
Alım Sayısı: 85
En Düşük Atama Puanı: 81.82
Aşçı
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 84.24
Bilişim Teknolojisi
Alım Sayısı: 6
En Düşük Atama Puanı: 86.94
Çevre Sağlığı
Alım Sayısı: 5
En Düşük Atama Puanı: 75.64
Diş Protez
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 81.64
Elektrik Teknolojileri
Alım Sayısı: 30
En Düşük Atama Puanı: 82.32
El Sanatları Teknolojileri
Alım Sayısı: 2
En Düşük Atama Puanı: 70.77
Hayvan Bakıcısı
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 76.29
Harita Tapu Kadastro
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 83.06
Hemşire
Alım Sayısı: 3 Bin 577
En Düşük Atama Puanı: 79.705
Hizmetli
Alım Sayısı: 4
En Düşük Atama Puanı: 95.09
İlk ve Acil Yardım
Alım Sayısı: 2 Bin 23
En Düşük Atama Puanı: 77.35
İnşaat Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 76.50
Kaloriferci
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 86.31
Kimya Teknolojileri
Alım Sayısı: 7
En Düşük Atama Puanı: 75.69
Laboratuvar
Alım Sayısı: 68
En Düşük Atama Puanı: 76.64
Makine Teknolojileri
Alım Sayısı: 36
En Düşük Atama Puanı: 78.54
Matbaa Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 72.29
Metal Teknolojileri
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 85.34
Ortopedi
Alım Sayısı: 11
En Düşük Atama Puanı: 00.00 ( 5 kadro boş kaldı)
Röntgen
Alım Sayısı: 87
En Düşük Atama Puanı: 78.19
Sağlık Memuru
Alım Sayısı: 9
En Düşük Atama Puanı: 77.88
Şöfor
Alım Sayısı: 28
En Düşük Atama Puanı: 81.37
Tarım Teknolojileri
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 69.97
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Alım Sayısı: 6
En Düşük Atama Puanı: 82.51
Tıbbi Sekreter
Alım Sayısı: 169
En Düşük Atama Puanı: 74.02
Ziraat Teknikeri
Alım Sayısı: 52
En Düşük Atama Puanı: 70.00