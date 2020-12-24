Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 24.12.2020 11:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2020 11:57
    ABONE OL

    kaç? nelerdir?

    nelerdir? kaç? KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. 22 Kasım tarihinde yapılan sınavın ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte 60,70,80 puan ve daha fazlasını alan adaylar puana göre hangi mesleği tercih edebileceğini merak ediyor. Haberimizden puana göre geçtiğimiz yıl yapılan atamaları ve kontenjanları öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    KPSS atanma puanları kaç? KPSS ortaöğretim puana göre meslekler nelerdir?

    KPSS atanma puanları kaç? KPSS ortaöğretim puana göre meslekler sınav sonuçlarının ardından merak konusu oldu. 2020 KPSS sonuçları açıklandı ve sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atanma puanları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. İşte mesleklere göre kaç puanla nereye atanabileceğinize ilişkin bilgiler!

    KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

    ÖSYM, 22 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

    KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI KONTENJANLARI!

    Son yapılan alımlarda aşağıdaki puanlarla atama yapılmıştı. Bu puanlar gelecek yıl yapılacak atamalar için rehber niteliği taşıyabilir.

    Ahşap Teknolojisi

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 85.79

    Anestezi

    Alım Sayısı: 85

    En Düşük Atama Puanı: 81.82

    Aşçı

    Alım Sayısı: 3

    En Düşük Atama Puanı: 84.24

    Bilişim Teknolojisi

    Alım Sayısı: 6

    En Düşük Atama Puanı: 86.94

    Çevre Sağlığı

    Alım Sayısı: 5

    En Düşük Atama Puanı: 75.64

    Diş Protez

    Alım Sayısı: 3

    En Düşük Atama Puanı: 81.64

    Elektrik Teknolojileri

    Alım Sayısı: 30

    En Düşük Atama Puanı: 82.32

    El Sanatları Teknolojileri

    Alım Sayısı: 2

    En Düşük Atama Puanı: 70.77

    Hayvan Bakıcısı

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 76.29

    Harita Tapu Kadastro

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 83.06

    Hemşire

    Alım Sayısı: 3 Bin 577

    En Düşük Atama Puanı: 79.705

    Hizmetli

    Alım Sayısı: 4

    En Düşük Atama Puanı: 95.09

    İlk ve Acil Yardım

    Alım Sayısı: 2 Bin 23

    En Düşük Atama Puanı: 77.35

    İnşaat Teknolojileri

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 76.50

    Kaloriferci

    Alım Sayısı: 3

    En Düşük Atama Puanı: 86.31

    Kimya Teknolojileri

    Alım Sayısı: 7

    En Düşük Atama Puanı: 75.69

    Laboratuvar

    Alım Sayısı: 68

    En Düşük Atama Puanı: 76.64

    Makine Teknolojileri

    Alım Sayısı: 36

    En Düşük Atama Puanı: 78.54

    Matbaa Teknolojileri

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 72.29

    Metal Teknolojileri

    Alım Sayısı: 1

    En Düşük Atama Puanı: 85.34

    Ortopedi

    Alım Sayısı: 11

    En Düşük Atama Puanı: 00.00 ( 5 kadro boş kaldı)

    Röntgen

    Alım Sayısı: 87

    En Düşük Atama Puanı: 78.19

    Sağlık Memuru

    Alım Sayısı: 9

    En Düşük Atama Puanı: 77.88

    Şöfor

    Alım Sayısı: 28

    En Düşük Atama Puanı: 81.37

    Tarım Teknolojileri

    Alım Sayısı: 3

    En Düşük Atama Puanı: 69.97

    Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

    Alım Sayısı: 6

    En Düşük Atama Puanı: 82.51

    Tıbbi Sekreter

    Alım Sayısı: 169

    En Düşük Atama Puanı: 74.02

    Ziraat Teknikeri

    Alım Sayısı: 52

    En Düşük Atama Puanı: 70.00

    KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Eğitim KPSS atanma puanları kaç? KPSS ortaöğretim puana göre meslekler nelerdir?