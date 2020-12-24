KPSS 3.10 maddesi ne demek? 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanı hesaplanamamıştır nedir?

KPSS PUAN HESAPLANAMAMIŞTIR NE DEMEK?

"Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır." açıklamasında yer alan madde şu şekilde:

KPSS 3.10 MADDESİ NEDİR?

Bir testte, en az bir (1) ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.