KPSS 3.10 maddesi ne demek? 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanı hesaplanamamıştır nedir?

KPSS 3.10 maddesi nedir? 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanı hesaplanamamıştır ne demek? KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık yani bugün açıklanıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte bazı adaylar sonuç ekranında KPSS 3.10 maddesi uyarısı alıyor. Peki, KPSS 3.10 maddesi nedir?
KPSS PUAN HESAPLANAMAMIŞTIR NE DEMEK?
"Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır." açıklamasında yer alan madde şu şekilde:
KPSS 3.10 MADDESİ NEDİR?
Bir testte, en az bir (1) ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.
KPSS için hesaplanabilen birçok puan türü vardır ve siz hesaplanmasını istediğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir (1) ham puan yapmalısınız. Testi tamamen boş bırakır veya eksi nete düşerseniz puanınız hesaplanmaz.